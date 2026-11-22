Snapshot Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 13 ετών συνελήφθησαν για βίαιη αρπαγή αλυσίδας από 83χρονη έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων.

Η αρπαγή έγινε το βράδυ της 21-11-2026 με χρήση σωματικής βίας.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες μετά από άμεση ανταπόκριση και αναζητήσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι δύο ανήλικοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους, 16 και 13 ετών, οι οποίοι αφαίρεσαν, βίαια, αλυσίδα λαιμού από 83χρονη έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή και ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση της ηλικιωμένης γυναίκας για βοήθεια.

Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι, βραδινές ώρες της 21-11-2026, κινούμενοι έξω από τον Σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, προσέγγισαν 83χρονη ημεδαπή και με χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.