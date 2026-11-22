Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, βρέθηκε στην Αράχωβα για τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη Μάχη της Αράχωβας. 22 Νοεμβριου 2026

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε την Αράχωβα για τον εορτασμό της 200ής επετείου της Μάχης της Αράχωβας.

Κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Μάχης και τόνισε τη σημασία της νίκης του Γεωργίου Καραϊσκάκη κατά των οθωμανικών στρατευμάτων.

Υπογράμμισε ότι η ελευθερία έχει βαριές και βαθιές ρίζες και δήλωσε την αποφασιστικότητα για την προστασία της με μια ισχυρή και ενωμένη πατρίδα.

Τιμήθηκε η μνήμη των αγωνιστών και η νίκη που αναπτέρωσε το ηθικό και τη δυναμική της Επανάστασης του 1821.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν δοξολογία, αναπαράσταση της μάχης και παρέλαση σχολικών και πολιτικών τμημάτων. Snapshot powered by AI

«Θυμόμαστε πως η ελευθερία, την οποία σήμερα απολαύουμε, έχει βαριές και βαθιές ρίζες. Γι' αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, με μια ισχυρή και ενωμένη πατρίδα», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας που επισκέφθηκε την Αράχωβα για τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 200ής επετείου από τη Μάχη της Αράχωβας.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αραχώβης προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, κ. Γεωργίου, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Μάχης.

«Σήμερα, εδώ στην Αράχωβα, η Πολιτεία, ο κλήρος και ο λαός τιμούμε τη 200ή επέτειο της μεγάλης νίκης του Γεωργίου Καραϊσκάκη επί του οθωμανικού στρατού. Η περίφημη Νίκη της Αράχωβας αναπτέρωσε το ηθικό και έδωσε νέα δυναμική στην πορεία της Επανάστασης του 1821. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Κωστής Παλαμάς αποκάλεσε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη «Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης» ήταν και αυτή η νίκη, την οποία γιορτάζουμε σήμερα εδώ», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, βρέθηκε στην Αράχωβα για τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη Μάχη της Αράχωβας 22 Νοεμβριου 2026 Eurokinissi

Και συνέχισε: «Τιμούμε, συνεπώς, τη μνήμη όλων όσοι αγωνίστηκαν και νίκησαν εδώ, στην Αράχωβα, τις οθωμανικές στρατιές. Τιμούμε τη νίκη αλλά και τη μνήμη του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος, σε μια κρίσιμη φάση του Αγώνα, του έδωσε νέα πνοή».

«Και θυμόμαστε πως η ελευθερία, την οποία σήμερα απολαύουμε, έχει βαριές και βαθιές ρίζες. Γι' αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, με μια ισχυρή και ενωμένη πατρίδα. Χρόνια πολλά από την Αράχωβα», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ακολούθησε η αναπαράσταση της Μάχης της Αράχωβας και η παρέλαση σχολικών και πολιτικών τμημάτων.