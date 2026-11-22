Snapshot Τα στρατιωτικά ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ ισοπέδωσαν την έπαυλη του Τζεφ Λαρός, αρχηγού εγκληματικής συμμορίας στην Αϊτή.

Δεν είναι σαφές αν ο Τζεφ Λαρός βρισκόταν ή σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Ο Τζεφ Λαρός ηγείται μιας συμμορίας περίπου 200 μελών στην περιοχή Κανάαν του βόρειου Πορτ-ο-Πρενς.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση αυτού του μήνα σε κατοικία αρχηγού συμμορίας, μετά από αυτήν εναντίον του Lanmò San Jou.

Η στρατιωτική δράση του Ελ Σαλβαδόρ συνοδεύτηκε από μαζικές διαδηλώσεις υποστήριξης Αϊτινών υπέρ της καταπολέμησης των συμμοριών. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναϊμπ Μπουκέλε, δημοσίευσε πλάνα με δύο ελικόπτερα να ισοπεδώνουν ένα μεγάλο σπίτι, βόρεια του Πορτ-ο-Πρενς, το οποίο τα αϊτινά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως το σπίτι του Τζεφ Λαρός, αρχηγού εγκληματικής συμμορίας.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές αν ο Τζεφ σκοτώθηκε στην επίθεση ή αν βρισκόταν καν στο σπίτι όταν βομβαρδίστηκε.

«Το δώρο μου στον λαό της Αϊτής για την επέτειο της Μάχης του Βερτιέρ», έγραψε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στη μάχη του 1803 που βοήθησε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Αϊτής από τη Γαλλία και να γίνει η πρώτη μαύρη δημοκρατία στον κόσμο.

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ https://t.co/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Ο Τζεφ θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς αρχηγούς συμμοριών στην Αϊτή. Το πραγματικό του όνομα είναι Jeff Larose, αλλά είναι γνωστός ως Jeff Canaan, Jeff Gwo Lwa και Taliban. Ελέγχει εδώ και καιρό μια κοινότητα γνωστή ως Κανάαν στο βόρειο Πορτ-ο-Πρενς, ηγούμενος μιας συμμορίας περίπου 200 μελών, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Είναι η δεύτερη επίθεση στην κατοικία ενός εγκληματικού ηγέτη, μετά την επιχείρηση κατά του Lanmò San Jou, αρχηγού των 400 Mawozo. Οι δύο αρχηγοί ήταν σύμμαχοι και θεωρούνται δύο από τους κύριους εγκληματικούς αρχηγούς στην πρωτεύουσα.

Η στρατιωτική ανάπτυξη του Ελ Σαλβαδόρ συνοδεύτηκε επίσης από μαζικές διαδηλώσεις Αϊτινών που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην επίθεση κατά των συμμοριών.