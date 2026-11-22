Snapshot Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 νοσηλεύτηκαν στην Ινδία μετά την κατανάλωση αλκοόλ νοθευμένου με μεθανόλη.

Τα περιστατικά δηλητηρίασης σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της πολιτείας Μανιπούρ και πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρές νεφρικές επιπλοκές.

Ο πολιτικός Κεϊσάμ Μεγκαντσάντρα Σινγκ ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια και την προέλευση του νοθευμένου αλκοόλ.

Η παράνομη διακίνηση αλκοόλ στην Ινδία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα λόγω έλλειψης ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές της Μανιπούρ έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τα νοσοκομεία και ζητούν ποινική έρευνα και ενισχυμένους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι στην Ινδία έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.000 έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, μετά την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού που είχε νοθευτεί με μια εξαιρετικά εύφλεκτη και τοξική ουσία.

Εκατοντάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν εσπευσμένα στα νοσοκομεία μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς διαπιστώθηκε ότι το αλκοόλ είχε επιμολυνθεί με μεθανόλη, με αρκετούς από τους ασθενείς να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και νεφρικές επιπλοκές.

Συγκεκριμένα, 600 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία την Παρασκευή, ενώ άλλοι 300 ακολούθησαν το Σάββατο. Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 18, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αρκετοί ασθενείς εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους, νοσηλευόμενοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές της πολιτείας Μανιπούρ, στη βορειοανατολική Ινδία. Ο πολιτικός της περιοχής, Κεϊσάμ Μεγκαντσάντρα Σινγκ, κατήγγειλε ότι το αλκοολούχο ποτό είχε νοθευτεί με μεθανόλη.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI, ο Σινγκ δήλωσε: «Πολλοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατανάλωση τοπικού αλκοολούχου ποτού. Περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί μέχρι στιγμής».

Ο ίδιος ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας, αλλά και η προέλευση του νοθευμένου αλκοόλ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ασθενείς που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων και προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών.

Ο πολιτικός του Κόμματος του Κογκρέσου δήλωσε ακόμη ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές νοσοκομειακές μονάδες, προκειμένου να ενημερώνεται για την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ επισκέφθηκε και ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Μανιπούρ, με τους ασθενείς να διακομίζονται σε διαφορετικά νοσοκομεία, λόγω του μεγάλου αριθμού των περιστατικών.

Επικίνδυνη η παράνομη διακίνηση αλκοόλ στην Ινδία

Η παράνομη παραγωγή και διακίνηση αλκοόλ αποτελεί μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα στην Ινδία, καθώς προσελκύει καταναλωτές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αλκοολούχα ποτά από νόμιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Σινγκ χαρακτήρισε την υπόθεση «σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται από την έλλειψη ελέγχων από την Υπηρεσία Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης».

«Η κυβέρνηση της Μανιπούρ θα πρέπει να διατάξει ανεξάρτητη έρευνα για την Υπηρεσία Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, η οποία πρέπει να αναλάβει αποκλειστικά την ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ANI, ο Σινγκ υποστήριξε επίσης ότι «πολλά χωριά παρήγαν παράνομα αυτό το τοπικό αλκοολούχο ποτό».

Ο πολιτικός ζήτησε ακόμη την παρέμβαση των υγειονομικών και αστυνομικών αρχών, απαιτώντας ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων και την έναρξη ποινικής έρευνας για την υπόθεση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Μανιπούρ εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για την προστασία της δημόσιας υγείας, μετά τις αναφορές για μαζικά περιστατικά ασθενών που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης.

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από μεθανόλη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των συμπτωμάτων που εμφάνισαν οι ασθενείς περιλαμβάνονται η θολή όραση, ο έντονος κοιλιακός πόνος και οι έμετοι.

Τα νοσοκομεία και οι υπόλοιπες υγειονομικές δομές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων περιστατικών.