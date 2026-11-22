Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου (22/11) στον Βόλο, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την τήρηση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Magnesia News, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου συνέλαβαν τρία άτομα, μία γυναίκα και δύο άνδρες, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη γυναίκα, η οποία είχε τον ρόλο της προσωρινά υπεύθυνης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Βόλο. Σύμφωνα με την αστυνομία, επέτρεψε την πώληση, την προσφορά και τη διάθεση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη. Το συγκεκριμένο κατάστημα ανήκει σε έναν από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος ήταν προσωρινά υπεύθυνος σε διαφορετικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, φέρεται να επέτρεψε την πώληση, την προσφορά και τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε δύο ανήλικες.

Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, νόμιμος εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.