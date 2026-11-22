Snapshot Στην Αγία Βαρβάρα σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε εξωτερικό περβάζι σπιτιού.

Οι δράστες τοποθέτησαν δύο φιαλίδια προπανίου που εξερράγησαν προκαλώντας φθορές και μαύρισμα στους τοίχους.

Στο σπίτι διαμένει άτομο Ρομά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αττικής διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στο εξωτερικό σπιτιού στην Αγιά Βαρβάρα, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι τοποθέτησαν σε περβάζι δύο φιαλίδια προπανίου, τα οποία εξερράγησαν, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο περβάζι και μαύρισμα στους τοίχους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην οικία μένει άτομο Ρομά. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αττικής.

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