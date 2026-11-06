Αμπελόκηποι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν χρειάστηκε να επέμβει λόγω της άμεσης κατάσβεσης της φωτιάς

Μιχάλης Παπαδάκος

Αμπελόκηποι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εμπρηστική επίθεση με δύο γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην είσοδο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους.
  • Η έκρηξη προκάλεσε σπασίματα τζαμιών και μικρής έκτασης φωτιά, η οποία σβήστηκε άμεσα από ένοικο.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν χρειάστηκε να επέμβει λόγω της άμεσης κατάσβεσης της φωτιάς.
  • Η Ασφάλεια διενεργεί προανάκριση και εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
  • Ερευνάται αν οι ένοικοι της πολυκατοικίας αποτελούσαν στόχο των δραστών.
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Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Η Άμεση Δράση δέχθηκε τηλεφώνημα περίπου στις 3:10 τα ξημερώματα για έκρηξη που προκλήθηκε από εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού στους Αμπελόκηπους.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούμενος από δύο γκαζάκια, εξερράγη με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια στην είσοδο της πολυκατοικίας και να προκληθεί φωτιά μικρής έκτασης.

Ένοικος της πολυκατοικίας κατάφερε να τη σβήσει άμεσα και δεν χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Ασφάλεια έχει ξεκινήσει προανάκριση για το συμβάν κι εξετάζει οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ενώ οι αξιωματικοί ερευνούν και ποιοι διαμένουν στην πολυκατοικία και μπορεί να αποτέλεσαν στόχο των δραστών.

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