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Με γιορτινή διάθεση, ξεχωριστές εκπομπές, αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα και μια μεγάλη μουσική έκπληξη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις γιορτές ο ΣΚΑΪ. Τα στελέχη του σταθμού έχουν ήδη καταστρώσει τον εορταστικό προγραμματισμό, με στόχο να κρατήσουν συντροφιά στους τηλεθεατές τόσο τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα όσο και κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σειρές θα συνεχίσουν να προβάλλονται μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε επεισόδια και μέσα στις γιορτές. Ο Άκης Πετρετζίκης, μέσα από το «Kitchen Lab», ετοιμάζει ειδικές εκπομπές με πεντανόστιμες προτάσεις για το γιορτινό τραπέζι, εκεί όπου η οικογένεια και οι φίλοι θα συγκεντρωθούν ξανά. Την ίδια στιγμή, το «Happy Traveller» θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές σε όμορφους προορισμούς, μεταφέροντας τη δική του διάθεση στο εορταστικό πρόγραμμα.

Στον αέρα θα παραμείνει και το «Studio στις 3», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να ετοιμάζουν γιορτινές εκπομπές, με εκλεκτούς καλεσμένους και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες. Για μία ακόμη χρονιά, ωστόσο, η ενημέρωση θα βρίσκεται στις επάλξεις! Όλα τα ενημερωτικά μαγκαζίνο θα συνεχίσουν να μεταδίδονται τις παραμονές αλλά και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μεταφέροντας τον παλμό της επικαιρότητας. Έτσι, οι εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι», «Live You», «Καλημέρα» και «Ρεπορτάζ στις 10» θα κρατήσουν παρέα στο κοινό, με τους βασικούς παρουσιαστές να παίρνουν εναλλάξ μικρές ανάσες ξεκούρασης.

Τα βλέμματα, όμως, πέφτουν στο «The Voice». Το μουσικό σόου όχι μόνο θα συνεχιστεί και τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά επιφυλάσσει και μια μεγάλη έκπληξη για τους φανατικούς τηλεθεατές του. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς μια ξεχωριστή μουσική γιορτή στην πλατεία Συντάγματος, με τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και την Πάολα να ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ, καθώς η συγκεκριμένη τηλεοπτική ιδέα ξεκίνησε από τον ίδιο τον σταθμό.

Εκείνο, πάντως, που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως η αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα θα έχει φέτος και μια ξεχωριστή τηλεοπτική διάσταση. Την ίδια στιγμή που ο ΣΚΑΪ θα μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη μουσική γιορτή, σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος θα έχει και η ΕΡΤ1 όπως κάθε χρόνο.