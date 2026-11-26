Κρήτη: Αγωνία για την αποφυλάκιση της συζύγου του ανθρώπου που σκότωσε τον Νικήτα
Έντονη ανησυχία υπάρχει στην οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού για το ενδεχόμενο αποφυλάκισης της συζύγου του δολοφόνου που σκότωσε τον 21χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου
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Η γυναίκα φέρεται να ζητά να αφεθεί ελεύθερη μέχρι τον ορισμό της δικασίμου, με την οικογένεια του θύματος να εκφράζει τους φόβου της.
Η μεγαλύτερη αδελφή του Νικήτα, Ελεάννα, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση, απευθύνοντας έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές που θα εξετάσουν το αίτημα.
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