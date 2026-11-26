Η γυναίκα φέρεται να ζητά να αφεθεί ελεύθερη μέχρι τον ορισμό της δικασίμου, με την οικογένεια του θύματος να εκφράζει τους φόβου της.

Η μεγαλύτερη αδελφή του Νικήτα, Ελεάννα, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση, απευθύνοντας έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές που θα εξετάσουν το αίτημα.

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