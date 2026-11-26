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Σε καθεστώς διαχείρισης τέθηκε το φιλανθρωπικό ίδρυμα The Diana Award, το οποίο είχε δημιουργηθεί προς τιμήν της εκλιπούσας πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

«Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα που θα ήθελες ο οποίοσδήποτε από εμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. «Ευχαριστούμε όλους όσοι στήριξαν αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα όλα αυτά τα χρόνια και, πάνω απ' όλα, τους νέους ανθρώπους των οποίων τα επιτεύγματα βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρό του. Τα επιτεύγματά τους έχουν σημασία και τίποτα από τη σημερινή απόφαση δεν το αλλάζει αυτό».

Η αντίδραση του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Το ίδρυμα συστάθηκε πριν από 27 χρόνια, το 1999, για να τιμήσει τη μνήμη της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά τον θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Προστάτες του οργανισμού είναι και οι δύο γιοι της, ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ και ο δούκας του Σάσεξ Χάρι.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξέφρασε τη θλίψη του για την εξέλιξη με επίσημη δήλωσή του. «Το The Diana Award αναγνώρισε και ενθάρρυνε χιλιάδες νέους που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο», ανέφερε, προσθέτοντας πως θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι με την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους έκαναν αυτό το έργο εφικτό επί τόσα χρόνια.

Πάνω από 50.000 βραβευμένοι νέοι από το 1999

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2026, το The Diana Award επιβράβευε κοινωνικές δράσεις που ευθυγραμμίζονταν με τουλάχιστον ένα από τέσσερα βασικά κριτήρια: την προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης, τη μείωση των ανισοτήτων, την καλή υγεία και ευεξία, καθώς και τη δράση για το κλίμα. Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι ηλικίας από 16 έως 24 ετών τη στιγμή της πρότασης, αν και μπορούσαν να παραλάβουν το βραβείο στα 25 τους, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να προταθούν από έναν ενήλικα που τους γνώριζε σε επαγγελματικό επίπεδο.

Από την ίδρυσή του το 1999, περισσότεροι από 50.000 νέοι τιμήθηκαν με το συγκεκριμένο βραβείο. Μεταξύ των γνωστότερων βραβευθέντων περιλαμβάνονται ο σπρίντερ Ασάφα Πάουελ και η Σόφι Πέντερ, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του βρετανικού φιλανθρωπικού οργανισμού κοινωνικής κινητικότητας The 93% Club. Η ίδια η Νταϊάνα είχε συνδέσει το όνομά της με εκτενές φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό έργο, συμβάλλοντας στην αλλαγή της κοινωνικής στάσης απέναντι στον HIV και το AIDS τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, αλλά και στηρίζοντας τους αστέγους.

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