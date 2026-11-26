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Σε προκαταρκτική συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κατέληξαν την Πέμπτη το κόμμα «Γιασάρ» (Yashar) του Γκάντι Άιζενκοτ και το κόμμα των «Δημοκρατών» του Γιαΐρ Γκολάν.

«Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρόεδρος του κόμματος, και ο Γιαΐρ Γκολάν, πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατών, συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ των δύο κομμάτων», ανέφεραν οι δύο παρατάξεις σε κοινή ανακοίνωσή τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου (η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 14 ημέρες) για να σχηματίσει κυβέρνηση που θα αντικαταστήσει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το κόμμα θα αναλάβει επίσης τα υπουργεία Εργασίας, Επικοινωνιών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο συνασπισμός «Μπλοκ της Αλλαγής» αποτελείται από το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ, το «Γισραέλ Μπεϊτενού» του Λίμπερμαν, το κόμμα «Together» του Ναφτάλι Μπένετ και τους «Δημοκράτες» του Γκολάν.

Οι Άιζενκοτ, Λίμπερμαν και Γκολάν διαθέτουν συνολικά 48 έδρες αριθμός που υπολείπεται κατά πολύ των 61 εδρών που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

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