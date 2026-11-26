Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η σημερινη συνεδρίαση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της Μιρέλας Αγγέλοβα, μητέρα του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται πως στην κατάθεσή της, κα Αγγέλοβα τόνισε, μεταξύ άλλων, πως δεν πιστεύει ότι τα έλαια σιλικόνης ήταν η αιτία για την πυρόσφαιρα και τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών και πως ακόμα περιμένει απαντήσεις για τον θάνατο του γιου της καθώς η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει μόνο «απανθράκωση».

«Το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Υπήρχε μια φωτιά, μια πυρόσφαιρα που έκαψε το παιδί μου. Το παιδί μου βρέθηκε απανθρακωμένο και μέχρι σήμερα κανείς δεν μου έχει δώσει απάντηση για την αιτία θανάτου του παιδιού μου. Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν μπορώ να ησυχάσω γιατί ούτε ξέρω τι έθαψα, τι μου δώσανε και από το τι πέθανε το παιδί μου. Επίσημα εγώ δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν μπορεί να με πείσει τίποτα ότι το παιδί μου πέθανε από τα έλαια σιλικόνης», είπε, μεταξύ άλλων.

«Είναι καλό όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτό τον κόσμο, να φύγουμε με πιο ελαφριά ψυχή. Πώς το κάνουμε αυτό; Με μια καλή πράξη υπερασπίζοντας την αλήθεια. Ευχαριστώ το παιδάκι μου που ήμουν μητέρα του και όλους εσάς που με ακούσατε» είπε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της η κα Αγγέλοβα και στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από τη συνήγορο της Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είχε κανείς σας ακούσει ότι τα τρένα ήταν επικίνδυνα;» ρώτησε μεταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου με την κα Αγγέλοβα να απαντά: «Ακριβώς το αντίθετο. Μας διαβεβαίωναν ότι μπαίναμε σε ένα ασφαλές μέσο».

Η κα Αγγελοβα διευκρίνισε πως δεν έχει κάνει αγωγή στα αστικά δικαστήρια και ολοκλήρωσε με την φράση: «Εμάς μας ενδιαφέρει να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Δεν περίμενα να δολοφονηθεί το παιδί μου για να ζητάω χρήματα. Εγώ θέλω δικαιοσύνη».

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