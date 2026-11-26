Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

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Με την κατάθεση της μητέρας του Ντένις Ρούτσι, Μιρέλας Αγγέλοβα - Ρούτσι συνεχίστηκε το πρωί της Πέμπτης (26/11) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ενώ η Μιρέλα Αγγέλοβα - Ρούτσι ξεκίνησε την κατάθεσή της, στη δικαστική αίθουσα προβλήθηκε βίντεο από την τελευταία μέρα της ζωής του Ντένις σε μια καφετέρια, καθώς και στιγμιότυπα που έδειχναν το θύμα των Τεμπών να αγκαλιάζει τη μητέρα του μετά από ταξίδι.

«Όπως και το παιδί μου όπως και όλα τα θύματα (ο Ντένις) δεν είναι ένας αριθμός. Όλες αυτές οι ψυχούλες όπως ο Ντένις ήταν ζωντανά πλάσματα», είπε η μητέρα του 22χρονου, σύμφωνα με το onlarissa.

Η μητέρα του Ντένις Ρούτσι περιέγραψε τον γιο της ως ένα παιδί με δίψα για μάθηση και πολλά όνειρα για το μέλλον του. «Ένα παιδί 22 ετών που είχε όλη την ζωή μπροστά του».

«Του είπα μην πας παιδί μου»

Μιλώντας για την ημέρα της τραγωδίας, η Μιρέλα Αγγέλοβα - Ρούτσι είπε: «Όλα αυτά έφυγαν σε μια στιγμή. Θυμάμαι εκείνες τις ημέρες ήθελε να κατέβει στην Αθήνα. Εγώ του είπα μην πας παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Δεχθήκαμε μετά τον χαμό του Ντένις τηλεφωνήματα από πολλούς συναδέλφους του στην τελευταία του δουλειά. Όλοι μας είπαν ποσό του είχε βοηθήσει και πόσο ξεχωριστός ήταν. Έχω συνειδητοποιήσει το στίγμα που άφησε αυτό το 22χρονο παιδί.

Όλη αυτή η απώλεια είναι ακόμη πιο δύσκολη. Δεν έχασα ένα παιδί, έχασα όλα αυτά που θα είχε γίνει. Γιατί ο Ντένις είχε σχεδιάσει όλη του την ζωή. Είχε στόχους και τους κυνηγούσε. Ότι και να είχε ήταν με ένα χαμογελαστό πρόσωπο».

«Του είπα τότε μην πας παιδί μου... Έρχεται εκείνη την ημέρα και μου είπε πως θα πάει με το τρένο. Με αγκαλιάζει με χαϊδεύει στα μαλλιά. Αχ μανούλα μου ας φτάσω πρώτα και βλέπουμε. Έμαθα πως αντί να πάρει το αεροπλάνο πήρε το τρένο, έφτανε πιο γρήγορα και ήταν πιο οικονομικά. Ήταν στο πέμπτο βαγόνι το εισιτήριο του», είπε στη συνέχεια η μητέρα του Ντένις Ρούτσι.

«Άκουγα απίστευτες κραυγές και κλάματα»

Περιγράφοντας το πώς αισθάνθηκε μόλις έμαθε για τον θάνατο του παιδιού της, η Μιρέλα Αγγέλοβα - Ρούτσι είπε: «Διαλύθηκε η ζωή μου εκείνη την νύχτα. Διαλύθηκε η οικογένεια, διαλύθηκαν τα πάντα»

«Του είπα (στον Πάνο Ρούτσι) πάρε το παιδί. Κάποια στιγμή παίρνει αλλά δεν απάντησε ποτέ. Ήταν ενεργοποιημένο. Εκεί άρχισα να αισθάνομαι έντονα ανησυχία. Με πήρε από τον σταθμό. Κατάλαβα πως είχε γίνει τρακάρισμα στα τρένα. Φύγαμε για Λάρισα. Προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Στο σημείο που έγινε τρακάρισμα είδαμε πως υπήρχε φωτιά κάτω. Είχε φώτα και αυτοκίνητα κάτω. Υπήρχε κινητικότητα. Υπήρχε πολύς καπνός και ακόμη καιγόταν τα βαγόνια. Μύριζε κάτι παράξενο.

Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Ένας χαμός. Άνθρωποι έκλαιγαν και φώναζαν. Μας έφεραν λίστες με τους τραυματίες και τους επιζώντες. Περιμέναμε δεν ήταν πουθενά ο Ντένις. Μέσα μου ένιωθα πως είχε φύγει. Ήρθε και μου είπε πως το παιδί μας δεν είναι σε καμία λίστα άρα είναι καλά. Αν δεν είναι σε καμία λίστα του είπα σημαίνει πως δεν υπάρχει».

«Πήγαμε στο Γενικό Νοσοκομείο όπου αντικρύσαμε το απόλυτο χάος. Όποιον ρωτάγαμε δεν ήξερε τίποτα. Είχα καταλάβει ότι ήμασταν εκεί, ήμασταν εμείς που θα παραλαμβάναμε φέρετρο. Μας ζήτησαν να δώσουμε λεπτομέρειες για τους ανθρώπους μας... Είχα τρελαθεί. Σημείωσαν τα πάντα όσα τους είπαμε. Μας ζήτησαν DNA. Άκουγα απίστευτες κραυγές και κλάματα για κάποιος που κατέβηκαν κάτω για αναγνώριση», συνέχισε η ίδια.

«Πρόκειται για ένα κρατικό έγκλημα»

Στη συνέχεια, η μητέρα του 22χρονου Ντένις περιέγραψε τις στιγμές μετά την ταυτοποίηση της σορού του γιου της.

«Παρασκευή απόγευμα με πήρε ένας αστυνομικός τηλέφωνο ο οποίος μου λέει πως ταυτοποιήθηκε ο Ντένις και μου μιλούσε με λεπτομέρειες για το γραφείο κηδειών. Ρώτησα το παιδί μου που βρέθηκε. Μου είπε δεν ξέρω που ακριβώς αλλά ήταν από τα τελευταία άτομα που βρέθηκαν. Όταν σηκώσαμε το κυλικείο, μου λέει, ήταν μια καμένη μάζα όλη μαζί... Είχα ακούσει ότι τα φέρετρα ήταν σφραγισμένα και μας είπαν από το γραφείο τελετών πως δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Σταματήσαμε στο σημείο που έγινε η σύγκρουση επιστρέφοντας για Θεσσαλονίκη. Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί ήταν πεντακάθαρος. Μας έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν μπορούσε το μυαλό μου να καταλάβει πως έφυγε το παιδί μου με αυτόν τον τρόπο».

«Θυμόμουν ότι διαφήμιζε ο πρωθυπουργός πως ο σιδηρόδρομος ήταν σύγχρονος με ασφαλή τρένα. Θυμήθηκα πως στην προεκλογική του περίοδο ο ίδιος είπε πως ήξερε την κατάσταση στον σιδηρόδρομο και δεσμεύτηκε όλα αυτά να τα αλλάξει. Οπότε γνώριζε. Θυμάμαι τον υπουργό Κώστα Καραμανλή να κουνάει το δάχτυλο για τα θέματά ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Μετά είδα πως υπήρχαν επισημάνσεις και καταγγελίες πως υπήρχαν κενά στην ασφάλεια και έλλειψη προσωπικού. Όλα αυτά είχαν φτάσει στον υπουργείο και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δεν λειτουργούσε ούτε το πιο απλό η σηματοδότηση. Τα δικά μας παιδιά πέτυχαν το Τζακ ποτ! Με τόσες καταγγελίες δεν μπορεί ο κ. Καραμανλής να διώκεται για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα. Πρόκειται για ένα κρατικό έγκλημα», τόνισε η ίδια.

Και συνέχισε: «Όταν ήμασταν στο ξενοδοχείο και δεν είχε γίνει η ταυτοποίηση ήρθε η πληροφορία πως μπορούσαμε να ψάξουμε τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων μας στο ΑΤ Τεμπών. Γύρισε ο αδελφός του είχε βρει το σακίδιο του Ντένις. Το αγκαλιάζω και λέω τι είναι αυτή η μυρωδιά, βρωμούσε. Έτσι μύριζε εκεί όλο το μέρος μου λέει. Ρωτάω όλα αυτά εκεί τα προσωπικά αντικείμενα δεν ήταν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έπρεπε να γίνουν κάποιες έρευνες για να μάθουν από τι φύγαν τα παιδιά μας; Ποιος έδωσε αυτήν την εντολή; Θα μου απαντήσει κάποιος;»

Για το θέμα της φωτιάς τόνισε: «Το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Υπήρχε μια φωτιά, μια πυρόσφαιρα που έκαψε το παιδί μου. Το παιδί μου βρέθηκε απανθρακωμένο και μέχρι σήμερα κανείς δεν μου έχει δώσει απάντηση για την αιτία θανάτου του παιδιού μου. Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν μπορώ να ησυχάσω γιατί ούτε ξέρω τι έθαψα, τι μου δώσανε και από το τι πέθανε το παιδί μου. Επίσημα εγώ δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν μπορεί να με πείσει τίποτα ότι το παιδί μου πέθανε από τα έλαια σιλικόνης».

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