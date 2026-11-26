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Το όνειρό της να φορέσει τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού και να περάσει μία ημέρα ως σπουδάστρια κατάφερε να πραγματοποιήσει η μικρή Μαρία, μέσα από δράση του Make a Wish Ελλάδος.

Η 10χρονη Μαρία ξεναγήθηκε στους χώρους της σχολής, όπου οι άλλοι σπουδαστές της εξήγησαν πώς περνούν την καθημερινότητά τους στη ΣΜΥ.

Έπειτα, αφού φόρεσε μία επίσημη στολή της ΣΜΥ ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη, οι σπουδάστριες μετέφεραν τη Μαρία στο προαύλιο της σχολής, όπου παρακολούθησε μία παρέλαση.

Στη συνέχεια, η 10χρονη φόρεσε μία στολή παραλλαγής και παρέλαβε το δώρο της, ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο, με το οποίο έκανε βόλτα στο προαύλιο της σχολής, εμφανώς ενθουσιασμένη που η ευχή της επιτέλους εκπληρώθηκε.

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