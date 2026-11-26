Απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Paros», μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι οποίοι δεν εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό.

Το πλοίο είχε παρεκκλίνει του δρομολογίου του, κατόπιν καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο λιμάνι του Λαυρίου διενεργήθηκε έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, με 259 επιβάτες, 65 μέλη πληρώματος, 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά οχήματα.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο οποίος είχε αρνητικά αποτελέσματα, το πλοίο απέπλευσε από το Λαύριο για τη συνέχιση του δρομολογίου του.

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