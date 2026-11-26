Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕ για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο
Για τις περιφερειακές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη συνομίλησαν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και ο Αιγύπτιος ομόλογός του
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η επικοινωνία έγινε στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους και του στενού συντονισμού των δύο υπουργών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου και στις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.
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