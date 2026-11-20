Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η επικοινωνία της γαλλικής πλευράς για το έργο έγινε μετά την έκδοση ελληνικής άδειας και δεν έχει νομική ισχύ για τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών.

Το έργο προχωρά με ελληνική άδεια και NAVTEX, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει σαφείς όρους ώστε η γαλλική ενημέρωση να μην υπονοεί αίτημα άδειας.

Ο υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί «μυστικής διπλωματίας», αναφέροντας ότι η ενημέρωση της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών είναι συστηματική και εκτενής.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που δραστηριοποιείται στην περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου βρίσκεται εκεί με ελληνική άδεια και NAVTEX. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε καμία παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η επικοινωνία της γαλλικής πλευράς για το έργο πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση της σχετικής άδειας από τα αρμόδια ελληνικά όργανα και δεν είχε, ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει, οποιαδήποτε νομική ισχύ σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ή τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεργασία με τη Γαλλία, την Κύπρο και τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος και έχει εξασφαλίσει κοινοτική χρηματοδότηση. Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχει άμεσο γαλλικό ενδιαφέρον, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridian είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος του φορέα του έργου, ενώ η Nexans, στην οποία συμμετέχει και το γαλλικό Δημόσιο, έχει αναλάβει την υλοποίησή του.

Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει εξαρχής σαφείς όρους ως προς τον χαρακτήρα οποιασδήποτε ενημέρωσης από τη γαλλική πλευρά, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν θα έπρεπε, άμεσα ή έμμεσα, να παραπέμπει σε αίτημα άδειας. Όπως ανέφερε, αυτό ακριβώς συνέβη, ενώ υπογράμμισε ότι η σχετική επικοινωνία ακολούθησε την έκδοση της ελληνικής άδειας.

«Η διπλωματική ενημέρωση δεν μπορεί να συνιστά, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, άδεια ή να αποδίδει το οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι το έργο προχωρά κανονικά, με άδεια από την Ελλάδα και NAVTEX από την ελληνική Πολιτεία. «Καμία απολύτως παραχώρηση, κύριε Καζαμία, σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», υπογράμμισε.

Η απάντηση για τη «μυστική διπλωματία»

Στη δευτερολογία του, ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις αιτιάσεις περί «μυστικής διπλωματίας», υποστηρίζοντας ότι η ενημέρωση της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών από το υπουργείο Εξωτερικών είναι συστηματική και εκτενής.

Όπως ανέφερε, έχει ενημερώσει τέσσερις φορές τους πολιτικούς αρχηγούς, έχει συγκαλέσει επτά φορές το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο συμμετέχει και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ έχει παραστεί με δική του πρωτοβουλία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, απαντώντας προσωπικά στις επίκαιρες ερωτήσεις.

Αναφερόμενος εκ νέου στη γαλλική επικοινωνία, επέμεινε ότι δεν διαθέτει καμία νομική ισχύ και δεν μπορεί να επηρεάσει τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Μάλιστα, κάλεσε τον κ. Καζαμία να απευθυνθεί στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι, ως νομικός και γνώστρια του Διεθνούς Δικαίου, μπορεί να αξιολογήσει τη σχετική επιχειρηματολογία.

«Μπορεί μια επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες; Είμαστε σοβαροί;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ούτε αίτημα άδειας υποβλήθηκε ούτε δημιουργήθηκε οποιοδήποτε προηγούμενο σε σχέση με τα ζητήματα θαλάσσιων ζωνών.

Ο υπουργός κατηγόρησε, παράλληλα, τον βουλευτή ότι καλλιεργεί κλίμα κινδυνολογίας, διαμορφώνοντας, όπως είπε, μια εικόνα περί δημιουργίας τετελεσμένων και απώλειας ελληνικών δικαιωμάτων, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

Η αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα και ισχυρισμούς.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επικαλέστηκε την παρουσία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου εντός της περιοχής που καλύπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται εκεί με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX.

«Σήμερα που μιλάμε, το ερευνητικό πλοίο, το γαλλικό, ξέρετε πού βρίσκεται; Βρίσκεται εντός του “τουρκολιβυκού” με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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