Snapshot Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας και Κύπρου εστιάζει στο Κυπριακό, την ηλεκτρική διασύνδεση και τη γεωπολιτική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) θεωρείται κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια και γεωστρατηγική θέση της Κύπρου.

Ελλάδα και Κύπρος επιδιώκουν κοινό πολιτικό συντονισμό και ενιαία στρατηγική στη διαχείριση των εθνικών τους συμφερόντων.

Η Σύνοδος περιλαμβάνει και συνεργασία σε τεχνολογικούς τομείς, όπως η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου αναμένονται μνημόνια συνεργασίας και κοινή διακήρυξη που θα καθορίσει τις μελλοντικές προτεραιότητες. Snapshot powered by AI

Στη Λευκωσία μεταφέρεται σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου. Μια συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και γεωστρατηγική σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια, την ενέργεια και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Σύνοδος δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ευκαιρία επιβεβαίωσης των στενών σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας, αλλά έναν μηχανισμό ουσιαστικού πολιτικού συντονισμού, με στόχο τη μετατροπή της στρατηγικής συνεργασίας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις μεγάλοι άξονες: οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και η ενίσχυση του ρόλου των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στη Λευκωσία αποκτά, επομένως, ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η Αθήνα και η Λευκωσία επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους συνεννόησης και να διαμορφώσουν κοινή γραμμή απέναντι στις σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Το καλώδιο και το Κυπριακό στο επίκεντρο

Το πρώτο και ίσως πιο ευαίσθητο κεφάλαιο των συνομιλιών αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, το γνωστό έργο Great Sea Interconnector (GSI). Πρόκειται για ένα εγχείρημα με ιδιαίτερη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία, καθώς φιλοδοξεί να τερματίσει την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου και να τη συνδέσει με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού αποτελεί ένα θετικό βήμα για την πορεία του έργου. Το ζητούμενο για την Αθήνα και τη Λευκωσία είναι πλέον να διατηρηθεί η δυναμική που έχει δημιουργηθεί και να προχωρήσει το έργο χωρίς νέες καθυστερήσεις ή περιπλοκές. Δεν πρόκειται άλλωστε μόνο για μια ενεργειακή υποδομή, αλλά για ένα εγχείρημα που συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία και τη γεωπολιτική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί από την κυπριακή πλευρά, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Αθήνα επιδιώκει να βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τη Λευκωσία, ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός στις διπλωματικές κινήσεις και στις πρωτοβουλίες που αφορούν την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι Ελλάδα και Κύπρος θέλουν να λειτουργούν με ενιαία στρατηγική αντίληψη στα ζητήματα που αφορούν τα κοινά εθνικά συμφέροντα, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για αποκλίσεις στον πολιτικό και διπλωματικό συντονισμό.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην κυβερνητική ατζέντα

Πέρα από τα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα, η φετινή Διακυβερνητική Σύνοδος έχει και μια έντονη τεχνολογική διάσταση. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ενημερώσεις, βασική προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση επιτυχημένων εφαρμογών των δύο χωρών θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στόχος είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μην παραμείνει μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η υγεία, η δικαιοσύνη, η παιδεία, η δημόσια τάξη, η πολιτική προστασία και η ψηφιακή διακυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση. Αθήνα και Λευκωσία επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην έγκαιρη προειδοποίηση, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η εμπειρία των δύο χωρών από μεγάλες πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλες φυσικές καταστροφές καθιστά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σημαντική. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερων μηχανισμών πρόληψης, με τη συνδρομή και των νέων τεχνολογιών.

24 υπουργοί και υφυπουργοί στο τραπέζι – Συμφωνίες σε πολλούς τομείς

Το εύρος της συνεργασίας αποτυπώνεται και στη σύνθεση της Συνόδου. Συνολικά 24 υπουργοί και υφυπουργοί των δύο κυβερνήσεων, 11 από την κυπριακή και 13 από την ελληνική πλευρά, θα συμμετάσχουν στις εργασίες, πέρα από τους δύο ηγέτες.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν υπουργοί και υφυπουργοί με χαρτοφυλάκια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών αρμοδιοτήτων: από την εξωτερική πολιτική, την παιδεία και την ψηφιακή διακυβέρνηση μέχρι την προστασία του πολίτη, τη δικαιοσύνη, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική προστασία.

Στο επίκεντρο των διμερών επαφών θα βρεθούν επίσης:

Η συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή έρευνα.

Η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών των δύο κρατών.

Η δημόσια υγεία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

Η ναυτιλία, ο τουρισμός, το εμπόριο και ο πολιτισμός.

Η ενίσχυση της συνεργασίας στην εργασία και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη, στην οποία θα καταγραφούν οι κοινές προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα.

Το ευρωπαϊκό στοίχημα και οι δύο διαδοχικές προεδρίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ευρωπαϊκή διάσταση της συνάντησης. Ελλάδα και Κύπρος έχουν μπροστά τους μια σημαντική ευκαιρία στενότερου συντονισμού, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η Ελλάδα θα αναλάβει την αντίστοιχη ευθύνη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η μεταφορά εμπειρίας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η συνέχεια των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων αποτελούν βασικά σημεία της συνεργασίας. Οι δύο κυβερνήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν τη διαδοχική ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας, προκειμένου να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ΕΕ.

Παράλληλα, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως αξιόπιστοι πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Στο οικονομικό πεδίο, οι δύο χώρες προβάλλουν επίσης τη δημοσιονομική τους πορεία και την προσπάθεια μείωσης του δημόσιου χρέους, διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η σχέση των δύο χωρών επιχειρεί να περάσει σε ένα πιο οργανωμένο και λειτουργικό επίπεδο. Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου μηχανισμού το 2023 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη έδωσε μόνιμη βάση στον πολιτικό συντονισμό, ο οποίος πλέον επεκτείνεται από τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέχρι τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Το πραγματικό στοίχημα, ωστόσο, βρίσκεται στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Η ενεργειακή διασύνδεση, το Κυπριακό και η κοινή στάση απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις είναι τα ζητήματα που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επίσκεψη στη Λευκωσία αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αντίστοιχα, η στενή συνεργασία με την Αθήνα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι μόνο οι διακηρύξεις και οι κοινές φωτογραφίες. Είναι εάν Αθήνα και Λευκωσία θα καταφέρουν να μετατρέψουν τον πολιτικό συντονισμό σε απτά αποτελέσματα, με πρώτο μεγάλο τεστ την πορεία του καλωδίου και τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

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