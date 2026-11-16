Μητσοτάκης για μείωση ΦΠΑ προϊόντων περιόδου: Ανοιχτό ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του κόστους τους

Snapshot Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου μειώνεται από 24% σε 13%.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του κόστους αυτών των προϊόντων.

Η μείωση του ΦΠΑ αποτελεί πρώτο βήμα για την εναρμόνιση της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη στήριξης των γυναικών που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των προϊόντων περιόδου, καθώς αφορά και θέματα δημόσιας υγείας.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και της οργάνωσης «Just Period» στην προώθηση της μείωσης του ΦΠΑ. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα πρόσθετων παρεμβάσεων για να γίνουν οικονομικότερα τα προϊόντα περιόδου άφησε ανοιχτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok με την ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Just Period», Ισμήνη Δροσοσφορίδη.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η ανακοίνωση της μείωσης του ΦΠΑ από το 24% στο 13% από 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη φορολογική αλλαγή ως αρχική παρέμβαση που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην πρακτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να αποκλείει επόμενες κινήσεις.

«Κάνουμε ένα πρώτο βήμα, εναρμονιζόμαστε με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη στήριξης των κοριτσιών και των γυναικών που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν τη συγκεκριμένη δαπάνη. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έξοδο που δεν μπορεί να περιοριστεί και συνδέεται με τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη διάθεση να εξεταστούν και άλλοι τρόποι περιορισμού της οικονομικής επιβάρυνσης.

Συγκεκριμένα, είπε πως είναι απολύτως διατεθειμένος να εξεταστούν κι άλλες επιλογές, ειδικά για εκείνα τα κορίτσια και εκείνες τις γυναίκες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για το πώς μπορεί να μειωθεί περαιτέρω «ένα κόστος το οποίο είναι παντελώς ανελαστικό και το οποίο προφανώς σχετίζεται και με τη δημόσια υγεία».

Ερωτηθείς αν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ στις σερβιέτες, τα ταμπόν αλλά και τα προφυλακτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».

Η συνάντηση με την Ισμήνη Δροσοσφορίδη έγινε μέσα στην εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση του μέτρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Κοινωνία των Πολιτών καθώς, όπως είπε, μέσα από την δουλειά της ενημερώθηκε η κυβέρνηση και έγινε μια αλλαγή πολιτικής που θα ωφελήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες.

Η ιδρύτρια της «Just Period» είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην εκστρατεία για χαμηλότερο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, επιδιώκοντας να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε αυτά.

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