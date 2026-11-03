Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

Snapshot Από 1η Ιουαρίου 2027 μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% σε 13%.

Η μείωση του ΦΠΑ στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα.

Έρευνα δείχνει ότι σημαντικό ποσοστό γυναικών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει φτώχεια περιόδου και δυσκολεύεται να αγοράσει προϊόντα περιόδου. Snapshot powered by AI

Στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τρίτη (03/11/2026).

«Υπήρχε μια στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου, ήταν στο 24%. Υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν» είπε ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9.

«Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%. Είναι μια κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Η νέα ρύθμιση για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2027.

Επίσης, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να επεκταθούν τα προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία, για κορίτσια σε περιοχές, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF, για την προαγωγή της υγείας των εφήβων κοριτσιών, που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία και την υγιεινή της περιόδου, καθώς και παρεμβάσεις για την ισότιμη πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, για τέσσερις μήνες, το σύνολο των μαθητριών σε όλη τη χώρα που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου, σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνουν δωρεάν περισσότερα από 18 εκατομμύρια προϊόντα περιόδου.

Ωστόσο, το πρόβλημα της φτώχειας περιόδου καταγράφεται στη χώρα μας συνολικά, σε μη αμελητέο επίπεδο, όπως αποκάλυψε πανελλαδική έρευνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου μία στις οκτώ γυναίκες (12,5%) αδυνατεί να αγοράσει προϊόντα περιόδου τουλάχιστον έναν μήνα ετησίως, μία στις δέκα (10,2%) καταφεύγει σε αυτοσχέδια μέσα και περίπου μία στις έξι (16,6%) θυσιάζει βασικά αγαθά του νοικοκυριού, για να καλύψει το κόστος των προϊόντων περιόδου. Η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, τα οποία σήμερα φορολογούνται με τον υψηλότερο συντελεστή 24%, ήταν μία από τις προτάσεις, στις οποίες κατέληγε η έρευνα αυτή. Τέλος, σημειώνεται ότι ο μειωμένος ΦΠΑ στα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελεί ευρεία ευρωπαϊκή πρακτική.

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