Snapshot Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να έχει διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κοντά στο ιστορικό χαμηλό στην ανεργία.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση επενδύσεων 7,9%, με 29 δισ. ευρώ σε συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια και το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει περάσει μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ που επιστρέφουν άμεσα στους πολίτες, όπως η καταβολή 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει βελτιωθεί, με μείωση οφειλών, αύξηση δόσεων και αυστηροποίηση προστίμων στα funds.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε την προετοιμασία για έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και εξήγησε τη λειτουργία της ρήτρας διαφυγής. Snapshot powered by AI

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων, αλλά και την ακρίβεια μίλησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφήνοντας, μάλιστα, αιχμές και για την αντιπολίτευση και τα οικονομικά προγράμματα των αντιπολιτευόμενων κομμάτων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup , Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και αναφερόμενος στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή και την κριτική της αντιπολίτευσης είπε πως «εμείς προβλέπουμε αύξηση στις επενδύσεις 7,9%, ενώ η Κομισιόν λέει 2,5%. Έχουμε 29 δισ. και πάνω συμβασιοποιημένα επενδυστικά σχέδια που σχετίζονται με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης».

«Θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία, 11 δισ., 1,5 δισ. εγγυοδοτικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι Financial Times, μάλιστα, δήλωσαν ότι η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών είπε πως «όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ΑΕΠ, δεν υπάρχει πλεόνασμα, δεν υπάρχει δημόσιο χρέος. Υπάρχει μόνο το κόστος ζωής που έχεις το μήνα. Η ελληνική οικονομία δεν είναι αυτή που ήταν το 2019, θα έχουμε κοντά στο ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ισχύουν λοιπόν και τα δύο».

«Κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία»

Και συμπλήρωσε: «Περάσαμε στη Βουλή πριν λίγες μέρες ένα νομοσχέδιο τα μέτρα της ΔΕΘ, 2,2 δισ. που γυρνάνε στους πολίτες, 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία».

Ακόμη ανέφερε πως «η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται δυστυχώς, όπως συμπεριφερόταν παλιά, πριν τα χρόνια της κρίσης, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα. Όταν έχεις έναν διαθέσιμο χώρο προτιμάς κατά βάση να επιστρέψει απευθείας πίσω στην κοινωνία. Εμείς μιλάμε με βάση τα χρήματα που έχουμε, η αντιπολίτευση μιλά με βάση τα χρήματα που δεν έχει».

Για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «ο κ. Τσίπρας εφηύρε τα funds το 2015, θέλει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του και όχι τα πεπραγμένα του. Το 2017 θεσμοθετήθηκαν επί Τσίπρα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και έγινε πιο σκληρό το πλαίσιο της παρεμπόδισης πλειστηριασμών. Μάλιστα με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τον Μάρτιο του 2019 είχαν μεταβιβαστεί τα funds περίπου 18 δισ.».

«Ο εξωδικαστικός πλέον έχει πέσει στις 5.000 ευρώ, πάει μέχρι 240 δόσεις και τον μετατρέψαμε σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και δεκαπλασιάσαμε τα πρόστιμα στα funds» επεσήμανε επιπλέον ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ τόνισε πως «ξέρουμε όλοι πως η 13η σύνταξη κόπηκε την εποχή των μνημονίων, όμως αυτή η κυβέρνηση κατήργησε την προσωπική διαφορά».

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