Το 1869, δύο ανθρακωρύχοι ανακάλυψαν στην Αυστραλία το μεγαλύτερο ψήγμα χρυσού στην ιστορία
Το 1869 στην Αυστραλία, δύο μεταλλωρύχοι ανακάλυψαν έναν σβόλο χρυσού άνω των 72 κιλών, τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.
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Ο «πυρετός» του χρυσού άφησε πολυάριθμα εντυπωσιακά ευρήματα κατά τον 19ο αιώνα, αλλά ελάχιστα έφτασαν τις διαστάσεις εκείνου που έφεραν στο φως δύο μεταλλωρύχοι στην Αυστραλία.
Το 1869, ο Τζον Ντίσον και ο Ρίτσαρντ Όουτς βρήκαν στο Μολιαγκούλ, στην πολιτεία της Βικτώριας, μια τεράστια μάζα χρυσού βάρους άνω των 72 κιλών. Η ανακάλυψη πέρασε στην ιστορία με την ονομασία «Welcome Stranger».
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