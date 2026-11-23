Ο «πυρετός» του χρυσού άφησε πολυάριθμα εντυπωσιακά ευρήματα κατά τον 19ο αιώνα, αλλά ελάχιστα έφτασαν τις διαστάσεις εκείνου που έφεραν στο φως δύο μεταλλωρύχοι στην Αυστραλία.

Το 1869, ο Τζον Ντίσον και ο Ρίτσαρντ Όουτς βρήκαν στο Μολιαγκούλ, στην πολιτεία της Βικτώριας, μια τεράστια μάζα χρυσού βάρους άνω των 72 κιλών. Η ανακάλυψη πέρασε στην ιστορία με την ονομασία «Welcome Stranger».

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