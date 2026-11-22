Snapshot Περίπου 501.182 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών αποκλείστηκαν από το επίδομα των 400 ευρώ λόγω ηλικιακού ορίου.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι ο ηλικιακός περιορισμός δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ συνταξιούχων.

Από την ενίσχυση αποκλείονται επίσης χήρες και χήροι κάτω των 60 ετών, καθώς και ορισμένες κατηγορίες με μειωμένες συντάξεις και συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, αναπήρων, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ορισμένοι ανάδοχοι γονείς.

Το επίδομα των 400 ευρώ καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις προκαλούν οι αποκλεισμοί από το επίδομα των 400 ευρώ που καταβάλλεται τον Νοέμβριο του 2026, καθώς, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, περίπου μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών έμειναν εκτός της ενίσχυσης λόγω του ηλικιακού κόφτη.

Το ζήτημα συζητιέται εντόνως, μετά και τη χθεσινή πίστωση των ποσών στα ΑΤΜ με καταγγελίες ότι η κυβέρνηση επέμεινε χωρίς “ουσιαστικό λόγο”στην αρχική απόφασή της και παρά τις επισημάνσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, αφήνοντας χωρίς το βοήθημα πχ. χήρες κάτω των 60 ετών και χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 65 ετών.

Τι παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, η νέα διάταξη του ν. 5355/2026, παρά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που ίσχυαν το 2025, διατηρεί τον ηλικιακό περιορισμό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Ένωση, να αποκλείεται μεγάλος αριθμός συνταξιούχων που αποχώρησαν νόμιμα από την εργασία τους πριν από τα 65 έτη.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 501.182 συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι αποκλείονται αυτομάτως, καθώς προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η διατήρηση του συγκεκριμένου κριτηρίου δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ συνταξιούχων.

Ποιοι δεν θα πάρουν τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΕΝΥΠΕΚΚ, από την οικονομική ενίσχυση αποκλείονται:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γυναίκες και άνδρες με μειωμένες συντάξεις που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο.

Οικοδόμοι, ναυτικοί, νοσηλευτές και ένστολοι που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τα 65 έτη.

Συνταξιούχοι που δεν λάμβαναν οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Χήρες και χήροι κάτω των 60 ετών, καθώς και ορφανά που δεν καλύπτονται από άλλη επιλέξιμη κατηγορία.

Η Ένωση αναφέρει επίσης ότι η ενίσχυση δεν προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχους του ΚΕΑ και δικαιούχους του επιδόματος τέκνων.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, στους δικαιούχους του επιδόματος περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου που πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις, οι συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούχοι συγκεκριμένων αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές.

Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες αναδόχων γονέων ατόμων με αναπηρία.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες από μία επιλέξιμες κατηγορίες λαμβάνουν το επίδομα μία φορά.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα

Η οικονομική ενίσχυση προβλέπεται -σταθερά- να καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ η φετινή πληρωμή ολοκληρώνεται τυπικά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στα γκισέ, αν και τα χρήματα είναι διαθέσιμα από χθες στα ΑΤΜ.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.