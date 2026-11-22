Ο Ντάρα Ο’Μπράιεν, υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά να πάρει το λόγο στη συνεδρίαση της COP31

Snapshot Το κείμενο για την κλιματική αλλαγή στην COP31 δεν εγκρίθηκε από την Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ιρλανδός υπουργός Ντάρα Ο’Μπράιεν εξέφρασε διαφωνία επειδή το κείμενο δεν περιλαμβάνει περιορισμούς στη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε το κείμενο ανεπαρκές και το απέκλεισε ως "πράσινο πλυντήριο".

Οι διαφωνίες οδήγησαν σε αποτυχία επίτευξης τελικής συμφωνίας στην διάσκεψη που έγινε στην Αττάλεια της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις και διαφωνίες, απορρίφθηκε τελικά το κείμενο που κατατέθηκε στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), που πραγματοποιείται στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης, Μουράτ Κουρούμ, δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής άκουσε «διαφορετικές ιδέες» και προσπάθησε να «προτείνει λύσεις». «Έγιναν κάποιες θυσίες εκ μέρους μας», πρόσθεσε. «Πρέπει να αποδεχθούμε τη βούληση των μερών», συνεχίζει, προσθέτοντας: «Δεν αναγκάσαμε κανέναν να αποδεχτεί [το σχέδιο]».

«Κατανοώ ότι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με αυτό το κείμενο. Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εγκριθεί», ανέφερε, προτού δώσει το λόγο στα μέρη για περαιτέρω σχόλια.

Ο Ιρλανδός υπουργός Ντάρα Ο’Μπράιεν, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του απέναντι στις θέσεις του κειμένου, που δεν περιλαμβάνουν περιορισμό στη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

«Το λέμε αυτό εκ μέρους των πολιτών μας», δηλώσε. «Αυτές οι αποφάσεις απέχουν πολύ από το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι απαράδεκτο να έχουμε μια κλιματική συμφωνία που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.»

Ανέφερε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχτεί ένα κείμενο που δεν αναφέρεται στα ορυκτά καύσιμα και το χαρακτήρισε «πράσινο πλυντήριο». Η δήλωση αυτή προκάλεσε επευφημίες από τις ΜΚΟ που παρακολουθούσαν από το πίσω μέρος της αίθουσας.

Οι κλιματικές συνομιλίες στην Αττάλεια έχουν πλέον καταστεί οι μακροβιότερες στην ιστορία της COP, ξεπερνώντας τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη COP25 στη Μαδρίτη.

Οι διαπραγματεύσεις στη COP25, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το 2019, χρειάστηκαν δύο επιπλέον ημέρες και νύχτες για να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των μερών.

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