Snapshot Ο Ηλίας Μαμαλάκης απέκτησε σημαντικά έσοδα από την τηλεόραση, αλλά μεγάλο μέρος αυτών δαπανήθηκε για την ασθένεια της πρώτης συζύγου του, Στέλλας, που απεβίωσε το 2010.

Μετά την αποχώρησή του από την τηλεόραση, χρησιμοποίησε τα αποταμιευμένα χρήματα για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες και συνέχισε να ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων.

Ο μάγειρας πέρασε σοβαρή περιπέτεια υγείας στην Κύπρο, όπου χρειάστηκε βοήθεια επειδή δεν μπορούσε να κινηθεί και φοβήθηκε για τη ζωή του.

Η τηλεοπτική του καριέρα ξεκίνησε χωρίς να την αναζητήσει ο ίδιος και απέκτησε φήμη αυστηρού, ενώ δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των τηλεοπτικών μαγείρων εκείνης της εποχής. Snapshot powered by AI

Για τα χρήματα που κέρδισε από την τηλεόραση, αλλά και για το πώς άλλαξε η οικονομική του κατάσταση με τα χρόνια, μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Ο γνωστός μάγειρας αποκάλυψε ότι οι τηλεοπτικές του συνεργασίες τού απέφεραν σημαντικές αμοιβές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων χρειάστηκε να διατεθεί για την αντιμετώπιση της ασθένειας της πρώτης συζύγου του, Στέλλας, την οποία έχασε το 2010.

Μιλώντας στην εκπομπή «For You», ο Ηλίας Μαμαλάκης αναφέρθηκε στις οικονομικές απολαβές του, εξηγώντας ότι τα χρήματα που του είχαν απομείνει αποτέλεσαν μια βοήθεια στην καθημερινότητά του, μετά την αποχώρησή του από την τηλεόραση.

«Έβγαλα πολύ καλά χρήματα»

Ο Ηλίας Μαμαλάκης δεν έκρυψε ότι οι αμοιβές του κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του πορείας ήταν ιδιαίτερα καλές. Ωστόσο, η ασθένεια της πρώτης συζύγου του συνοδεύτηκε από μεγάλα έξοδα, τα οποία επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά του. Στη συνέχεια, συνέχισε να ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων, χρησιμοποιώντας μέρος των χρημάτων που είχε αποταμιεύσει για να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες.

«Έβγαλα πολύ καλά χρήματα. Το 2010 έχασα την πρώτη μου σύζυγο, τη Στέλλα. Η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Εκεί πολλά χρήματα φύγανε, όχι όλα, αλλά στη συνέχεια, όταν βγήκα από την τηλεόραση και συνέχισα να γράφω βιβλία, ό,τι είχε μείνει ήταν μια μικρή βοήθεια στην καθημερινότητα. Βέβαια, τα χρήματα τελειώνουν».

Η περιπέτεια υγείας στην Κύπρο

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός μάγειρας θυμήθηκε και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε περάσει στο παρελθόν, όταν βρισκόταν στην Κύπρο. Όπως περιέγραψε, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί τόσο, ώστε φοβήθηκε ότι δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει.

Εκείνες τις δύσκολες ώρες επικοινώνησε με έναν φίλο του, ζητώντας βοήθεια. Η αδυναμία του ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί για να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του.

«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δε θα τα καταφέρω…Ήμουν στην Κύπρο, πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου και του είπα ότι πεθαίνω, έστειλε το 166, δε μπορούσα να σηκωθώ να του ανοίξω την πόρτα του δωματίου, και την άνοιξαν από το ξενοδοχείο» εξομολογήθηκε.

Η τηλεοπτική καριέρα και η φήμη του αυστηρού

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε ακόμη για το πώς ξεκίνησε η πορεία του στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι η ευκαιρία να παρουσιάσει εκπομπές προέκυψε χωρίς να την έχει επιδιώξει ο ίδιος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φήμη που τον ήθελε ιδιαίτερα αυστηρό, αλλά και στις σχέσεις που διατηρούσε με τους άλλους τηλεοπτικούς μάγειρες. Όπως υποστήριξε, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ τους.

«Το τυχερό μου ήταν ότι με διαλέξανε χωρίς να το ξέρω για να κάνω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Τα χρόνια περάσανε. Βγήκε και μια φήμη ότι είμαι λίγο αυστηρός…Οι τότε τηλεοπτικοί μάγειρες δεν είχαμε καμία απολύτως τηλεοπτική κόντρα μεταξύ μας. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ανταγωνιστικός με κάποιον..».