Snapshot Η επιστροφή υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου με ανώτατο όριο 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο για κύρια και φοιτητική κατοικία μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, με αυστηρούς ελέγχους για την ορθή δήλωση των μισθωμάτων.

Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί σε περιφερειακές περιοχές δικαιούνται επιπλέον ενίσχυση έως 1.600 ευρώ για δύο ενοίκια. Snapshot powered by AI

Στις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ημερομηνία πληρωμής ξεκαθαρίζει πλέον για χιλιάδες νοικοκυριά που περιμένουν την οικονομική ενίσχυση, η οποία υπολογίζεται με βάση τα ενοίκια που κατέβαλαν μέσα στο 2024. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για οικογένειες που επιβαρύνονται παράλληλα με ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση έως 800 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό έχει το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τη μίσθωση κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι, η επιστροφή δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο, αλλά προκύπτει αναλογικά από τις πραγματικές ετήσιες δαπάνες.

Για παράδειγμα, ενοικιαστής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα και είχε μισθώσει κατοικία για έξι μήνες κατέβαλε συνολικά 3.000 ευρώ. Η επιστροφή που δικαιούται ανέρχεται σε 250 ευρώ. Αντίθετα, εάν η ίδια μίσθωση είχε διάρκεια δώδεκα μηνών, η ετήσια δαπάνη θα έφτανε τα 6.000 ευρώ και η ενίσχυση θα διαμορφωνόταν στα 500 ευρώ.

Έως 1.600 ευρώ για κύρια και φοιτητική κατοικία

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία τους όσο και για τη φοιτητική στέγη παιδιού τους σε άλλη πόλη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.

Το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος των μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί, τη διάρκεια των μισθώσεων και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η χορήγηση της επιστροφής ενοικίου εξαρτάται από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η ακίνητη περιουσία των δικαιούχων, με το σχετικό όριο να αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η πληρωμή γίνεται αυτόματα - Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων που έχουν καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή δήλωση του πραγματικού μισθώματος, καθώς η ενίσχυση υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει των ποσών που εμφανίζονται στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακριβείς δηλώσεις με σκοπό την είσπραξη μεγαλύτερης ενίσχυσης, προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων με τόκο, καθώς και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία χρόνια.

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