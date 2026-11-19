Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν

Υπό την προεδρία του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, ξεκίνησε στη Σενζέν η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του ιδίου, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ρόλος του Κινέζου πρόεδρου ως οικοδεσπότη και προεδρεύοντος των εργασιών στη Βίλα Κίλιν υπογραμμίζει τη διπλωματική βαρύτητα που αποδίδει το Πεκίνο στην πρώτη αυτή κοινή συνάντηση των τριών ηγετών στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Αν και οι τρεις ηγέτες έχουν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε συνόδους κορυφής, αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν μια ιδιωτική τριμερή συνάντηση.

Δείτε όσα ειπώθηκαν κατά την έναρξη της συνάντησης:

«Πρέπει να μάθουμε από την ιστορία», λέει ο Σι

Ξεκινώντας την συνάντηση, ο Σι Τζινπίνγκ επισήμαινε ότι η συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών —η πρώτη του είδους της στην ιστορία— έχει «πρωτοποριακή σημασία», ενώ τόνισε ότι οι τρεις χώρες πρέπει να «συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων».

«Πρέπει να μάθουμε από την ιστορία», είπε ο ίδιος, τονίζοντας: «Οι αντιξοότητες είναι αυτές αποκαλύπτουν την πραγματική ευθύνη».

«Ο κόσμος σήμερα δεν είναι πλέον ένα σύνολο απομονωμένων νησιών. Η ανθρωπότητα ζει σε ένα ενιαίο “παγκόσμιο χωριό”, όπου οι τύχες όλων μας είναι αλληλένδετες», είπε ο Κινέζος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες δυνάμεις φέρουν «ειδικές ευθύνες» σε αυτό το «παγκόσμιο χωριό».

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ AP

«Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα προωθεί μια μορφή σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που χαρακτηρίζεται από ειρηνική συνύπαρξη, συνολική σταθερότητα και ισορροπημένη ανάπτυξη... προς όφελος των εμπλεκόμενων μερών και του κόσμου στο σύνολό του», τόνισε.

Τέλος, ο Κινέζος πρόεδρος προέτρεψε την Κίνα, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να «δώσουν το παράδειγμα» στον υπόλοιπο κόσμο, και να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν Pool EPA

«Έχουμε μια κοινή ευθύνη να διατηρήσουμε την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε ο Πούτιν

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην τριμερή συνάντηση στην Σενζέν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν μια κοινή ευθύνη να διατηρήσουν την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Οι χώρες μας έχουν πολυάριθμα κοινά συμφέροντα όσον αφορά την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, της σύγκρουσης στην Ουκρανία», ανέφερε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι συζήτησε το θέμα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με τον Σι την Τετάρτη και με τον Τραμπ την Πέμπτη.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα, οι λαοί μας, είναι σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας σε όλο τον κόσμο, εάν συνεργαστούμε εποικοδομητικά με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα και την ισορροπία συμφερόντων», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν AP

«Καμία ειρήνη δεν επιτεύχθηκε ποτέ με την απόρριψη ευκαιριών για διάλογο», επισήμανε ο Τραμπ

Παίρνοντας τον λόγο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι χαράζει μια «διαφορετική πορεία» στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά μια κοινή συνάντηση με τους ομολόγους του από τη Ρωσία και την Κίνα.

Αναφερόμενος με θερμά λόγια στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι η συνεργασία με τους αντιπάλους των ΗΠΑ μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα.

«Ως πρόεδροι τριών από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούμε έναν ανοιχτό και παραγωγικό διάλογο για ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους λαούς μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρχή των ιστορικών συνομιλιών. «Πάρα πολύ συχνά οι ηγέτες του παρελθόντος απέφευγαν να συνομιλήσουν με χώρες με τις οποίες είχαν διαφωνίες, ενώ εμείς πιστεύουμε το αντίθετο και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ» με την άρνηση να συνομιλήσει κανείς με ηγέτες με τους οποίους υπάρχουν διαφωνίες.

«Επομένως, καμία ειρήνη δεν επιτεύχθηκε ποτέ με την απόρριψη ευκαιριών για διάλογο», είπε. «Εμείς επιλέγουμε μια διαφορετική πορεία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ AP

Ο πυρηνικός αφοπλισμός θα τεθεί προς συζήτηση στη σύνοδο κορυφής

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός θα τεθεί προς συζήτηση στη σύνοδο κορυφής, αν και αναγνώρισε ότι θα είναι δύσκολο να πειστεί μια χώρα από το να απαλλαγεί από τα όπλα της. «Μόλις αποκτήσεις πυρηνικά όπλα, είναι πολύ δύσκολο να τα αποχωριστείς», είπε. «Έτσι λειτουργεί η ζωή».

Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να είναι κοντά. «Πιστεύω ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Πιστεύω ότι ο (Πούτιν) και, ελπίζω, η άλλη πλευρά θα ήθελαν να δουν τον πόλεμο αυτό να τελειώνει», είπε.

Αν και οι σημερινές συνομιλίες δεν αναμένονται να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα,, ο Τραμπ δήλωσε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό.

«Θα δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι», είπε πριν αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και ξεκινήσει η συνάντηση.

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Σφοδρή επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) εξαπέλυσε ο Τραμπ, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην τριμερή σύνοδο κορυφής, προτείνοντας κοινή δράση για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας των τριών χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ΔΠΔ ως έναν «ανεξέλεγκτο οργανισμό υπέρ της παγκοσμιοποίησης», υποστηρίζοντας ότι «έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχει υπερβεί κατά πολύ τη δικαιοδοσία του».

Η επίθεση του Αμερικανού προέδρου εναντίον του δικαστηρίου έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο Πούτιν συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο εξέχουσων προσώπων που καταζητούνται από το ΔΠΔ. Τον Μάρτιο του 2023, το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ρώσου προέδρου κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου

Το ένταλμα παραμένει σε ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι ο Πούτιν κινδυνεύει να συλληφθεί αν ταξιδέψει σε χώρα που είναι υποχρεωμένη να το εκτελέσει. Ωστόσο, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα δεσμεύονται από αυτή την υποχρέωση, καθώς δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ.

Κεκλεισμένων των θυρών συνεχίζεται η τριμερής σύνοδος κορυφής

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της ιστορικής τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βίλα Κίλιν της Σενζέν θα συνεχιστούν κεκλεισμένων των θυρών, καθώς οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης οδηγήθηκαν εκτός της αίθουσας μετά την ολοκλήρωση των εναρκτήριων τοποθετήσεων.

Η αποχώρηση των δημοσιογράφων σηματοδότησε την έναρξη των ουσιαστικών, εμπιστευτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των ηγετών των τριών δυνάμευων, οι οποίοι κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Τι περιέχει η ατζέντα;

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συνάντηση θα αποτελέσει μια ευκαιρία για τον Σι να προβάλει την ισχύ και το διεθνές κύρος της Κίνας, υποδεχόμενος δύο ηγέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους τους οποίους δυσκολεύονται να τερματίσουν.

Πάντως, η συνάντηση έχει πυροδοτήσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θεσμοθέτησε σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και έγινε συνώνυμο των συμφωνιών των μεγάλων δυνάμεων που επιβάλλονται στις μικρότερες χώρες.

Επιπλέον, έχει προκαλέσει ανησυχία στους ηγέτες μικρότερων οικονομιών, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι φοβούνται ότι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου ενδέχεται να αγνοήσουν τα συμφέροντά τους.

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