Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι Τζινπίνγκ «έναν από τους πιο σπουδαίους προέδρους της Κίνας» και επαίνεσε την υποδοχή που του επεφύλαξε στο αεροδρόμιο, κάτι που ο Σι δεν είχε κάνει ποτέ για άλλον ηγέτη.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκφράζοντας την κοινή επιθυμία για ειρήνη.

Το Συμβούλιο Εμπορίου που ιδρύθηκε μετά τη συνάντηση στο Πεκίνο έχει βελτιώσει την ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σταθερές και βελτιώνονται, προωθώντας μια εποικοδομητική στρατηγική συνεργασία βασισμένη σε σεβασμό και αμοιβαιότητα.

Ο Τραμπ τόνισε τη σημασία της προσωπικής σχέσης με τον Σι και την επισημότητα της συνάντησής τους ως «μεγάλη νίκη» και για τις δύο χώρες. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι Τζινπίνγκ «έναν από τους πιο σπουδαίους προέδρους της Κίνας», ενώ διαβεβαίωσε ότι και οι ΗΠΑ και η Κίνα θέλουν να προσφέρουν τη «βοήθειά» τους ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Επιδιώκουμε και οι δύο να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εύχομαι να τερματιστεί και πιστεύω πραγματικά ότι μιλάω εξ ονόματος και των δυο μας αναφορικά με το θέμα», δήλωσε ο Τραμπ μετά τις διμερείς συνομιλίες που είχε με τον Σι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC).

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Συμβούλιο Εμπορίου, το οποίο ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του συμφώνησαν να συστήσουν όταν είχαν συναντηθεί στο Πεκίνο τον Μάιο, έχει φέρει «μεγαλύτερη ισορροπία σε μια πολύ άνιση σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

«Είσαι φίλος μου και έχουμε μια πολύ ξεχωριστή σχέση. Όσο εσύ κι εγώ χειριζόμαστε την κατάσταση, δεν θα έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα», ακούστηκε να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την διάρκεια της συνάντησης.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ότι παραμένει δεσμευμένος να εργαστεί με τον Τραμπ για να οδηγήσουν τις σχέσεις των χωρών τους στη «σωστή πορεία».

«Οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ είναι σταθερές και βελτιώνονται», δήλωσε ο Σι, συμπληρώνοντας ότι οι δύο χώρες καθιέρωσαν «ένα νέο ορισμό μιας εποικοδομητικής σχέσης στρατηγικής σταθερότητας Κίνας - ΗΠΑ, προσδίδοντάς της νέο περιεχόμενο βασισμένο στο σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα».

«Ένας από τους πιο σπουδαίους προέδρους της Κίνας»

Σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη μεγαλοπρέπεια με την οποία τον υποδέχθηκε ο Σι κατά την άφιξή του, σε αντίθεση με την πιο συγκρατημένη υποδοχή άλλων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σι πήγε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Τραμπ, η πρώτη φορά που το κάνει για οποιονδήποτε ηγέτη επισκέπτεται την Κίνα από τότε που ανέλαβε την προεδρία της χώρας, ανταποδίδοντας τη χειρονομία του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επίσης τον είχε υποδεχθεί στη στρατιωτική βάση Άντριους τον Σεπτέμβριο, όταν είχε μεταβεί στις ΗΠΑ.

«Είναι ένας σπουδαίος πρόεδρος, ένας από τους πιο σπουδαίους προέδρους της Κίνας και δεν έχει πάει ποτέ στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί κανέναν», τόνισε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε τι επιδιώκει να αποκομίσει από την τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Και όχι μόνο αυτό, η επισημότητα, η ομορφιά, η μεγαλοπρέπεια, οι χιλιάδες κόσμου, τα μικρά παιδιά, οι στρατιώτες — όλα αυτά μαζί. Υπήρχε μεγάλος σεβασμός και το εκτιμώ αυτό. Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς. Είναι μια μεγάλη νίκη και για την Κίνα», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.