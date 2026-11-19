Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο» πριν από τη 40λεπτη συνάντησή τους στη Σενζέν, όπου συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση έγινε εν όψει της τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητηθεί ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών.

Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ομαλή από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Η τριμερής σύνοδος αναμένεται να επικεντρωθεί στον έλεγχο πυρηνικών όπλων, την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα εκφράζει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή της σε συμφωνία ελέγχου πυρηνικών και επιδιώκει τη συζήτηση για παγκόσμια ειρήνη και στρατηγική σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Ως «φίλο» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από την συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Σεντζέν της Κίνας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Η άτυπη συνάντηση των δύο ηγετών εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο συνομιλιών με επίκεντρο την προγραμματισμένη τριμερή συνάντησή τους με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου η Ουάσινγκτον αναμένεται να θέσει το ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών.

Ο Τραμπ μπήκε στην αίθουσα της συνάντησης μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, πριν ανταλλάξει μια θερμή χειραψία με τον Πούτιν.

Κατά την έναρξη της συνάντησής του, ο Τραμπ μίλησε για την μακροχρόνια σχέση του με Πούτιν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να βρεθεί μια λύση, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι φίλος μου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ανυπομονώ για την συνάντηση μας. Έχουμε εξαιρετική σχέση εδώ και πολλά χρόνια — γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και πιστεύω ότι μπορούν ότι από τη σημερινή συνάντηση μπορούν να προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα ή, τουλάχιστον, να τεθούν οι βάσεις για μια νέα αρχή».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος είπε και εκείνος στον Αμερικανό ομόλογό του πως «χαίρεται» που τον συναντά.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ και ο ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ συνόδευσαν τον Πούτιν.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ο Πούτιν έφυγε από τη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, κύλησε ομαλά, σε «εξαιρετική διάθεση».

«Συζητήσαμε τις προετοιμασίες για την τριμερή σύνοδο κορυφής και εξετάσαμε διάφορα θέματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις. Φυσικά, αναφερθήκαμε επίσης στο ζήτημα της επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία», τόνισε ο Ουσάκοφ.

Οι δύο ηγέτες δεν προέβησαν σε δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, καθώς προετοιμάζονται για τις τριμερείς συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα με τον Κινέζο ομόλογό τους, Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε ο Ουσάκοφ.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν συναντηθεί αυτοπροσώπως σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις. Πιο πρόσφατα, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλάσκα το 2025 για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες τελικά δεν κατέληξαν σε καμία επίσημη συμφωνία.

Η σχέση των δύο ηγετών έχει, κατά καιρούς, χαρακτηριστεί από αναταραχές, αλλά φαίνεται να έχει ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες.

Τι περιέχει η ατζέντα της τριμερούς συνάντησης;

Στην τριμερή σύνοδο, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να θέσει το ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, με τον Τραμπ να έχει εκφράσει την πρόθεση να εξετάσει μια συμφωνία στην οποία θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις μια τέτοια προοπτική, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία, που διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, πρέπει να προχωρήσουν πρώτες σε ουσιαστικές μειώσεις.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί επίσης βασικό ζήτημα για την αμερικανική πλευρά. Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι επιθυμεί να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Μόσχας ή του Πεκίνου για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι το θέμα δεν περιλαμβάνεται στον αρχικό σχεδιασμό της τριμερούς, ωστόσο η ρωσική πλευρά δεν έχει αποκλείσει να τεθεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει ότι στόχος της συνάντησης είναι η συζήτηση για την «παγκόσμια ειρήνη» και τη «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

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