Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο APEC στη Σενζέν.

Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ να έχει κλειστά τα μάτια μεταδόθηκε ζωντανά και προβάλλονταν στις γιγαντοοθόνες της αίθουσας.

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως αρνηθεί ότι αποκοιμιέται σε δημόσιες συναντήσεις, λέγοντας ότι απλώς ξεκουράζει τα μάτια του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι 80 ετών, έχει ακολουθήσει ένα επιβαρυμένο πρόγραμμα με πολλές μετακινήσεις τις τελευταίες ημέρες. Snapshot powered by AI

Καθώς οι ηγέτες του κόσμου ξεκινούν μια νέα ημέρα συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σενζέν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να… αποκοιμήθηκε, ενώ μιλούσε ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, όπως κατέγραψε η ζωντανή μετάδοση της συνόδου.

Σύμφωνα με το South Morning China Post, ενώ ο Σι περιέγραφε τις προσδοκίες της Κίνας για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, οι κάμερες στράφηκαν σε ηγέτες που βρισκόντουσαν στην αίθουσα, μεταξύ των οποίων στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φάνηκε να ακούει τον Κινέζο πρόεδρο, και στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και στον επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, οι οποίοι κρατούσαν σημειώσεις.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εμφανίστηκε να χαμογελά σε ορισμένα σημεία της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ.

Στη συνέχεια, οι κάμερες εστίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο για μερικά δευτερόλεπτα, ο οποίος καταγράφηκε να έχει κλειστά τα μάτια του και σκυμμένο το κεφάλι.

Όπως επισημαίνουν διεθνή πρακτορεία, το στιγμιότυπο προβλήθηκε και στις γιγαντοοθόνες της αίθουσας.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Df6POJZOkXi/

Ο Τραμπ έχει διαψεύσει στο παρελθόν ισχυρισμούς ότι τον έχει πάρει ο ύπνος σε δημόσιες συναντήσεις. Τον Ιανουάριο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όταν οι κάμερες τον απαθανατίζουν με κλειστά τα μάτια, στην πραγματικότητα «απλώς ξεκουράζει τα μάτια του ή ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του».

«Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα», είχε πει νωρίτερα φέτος. «Μερικές φορές με τραβούν φωτογραφίες ενώ ανοιγοκλείνω τα μάτια μου, και με απαθανατίζουν ακριβώς τη στιγμή που έχω κλειστά τα μάτια μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι 80 ετών, έχει ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Την Τρίτη έφτασε στη Μανίλα, πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, στις 17:30 (τοπική ώρα), προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Το απόγευμα της Τετάρτης, στις 16:30 (τοπική ώρα), προσγειώθηκε στην Κίνα, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Σι Τζινπίνγκ. Το ίδιο βράδυ παρέστη σε επίσημο δείπνο, ενώ το πρωί της Πέμπτης, στις 09:24 (τοπική ώρα), η αυτοκινητοπομπή του αναχώρησε από το ξενοδοχείο του με προορισμό τους χώρους διεξαγωγής της συνόδου APEC.

Αργότερα σήμερα, ο Τραμπ αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

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