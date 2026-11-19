Snapshot Στη Σεντζέν της Κίνας πραγματοποιείται τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ, Σι και Πούτιν, με κύρια θέματα τα πυρηνικά, τον πόλεμο στο Ιράν και τις εμπορικές σχέσεις.

Πριν την τριμερή, ο Τραμπ και ο Σι έχουν διμερή συνάντηση με επίκεντρο τις εμπορικές διαφορές, τους δασμούς, τους περιορισμούς εξαγωγών και την τεχνητή νοημοσύνη.

Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας στις συνομιλίες.

Η Ρωσία εμφανίζει χαμηλές προσδοκίες για άμεσα αποτελέσματα, ενώ η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον διεθνή της ρόλο μέσω της συνόδου.

Οι συνομιλίες δεν αναμένεται να καταλήξουν σε συνολική συμφωνία, με κύριο ζητούμενο τις πιθανές δεσμεύσεις για πυρηνικά, Μέση Ανατολή και διμερείς σχέσεις. Snapshot powered by AI

Στη Σεντζέν της νότιας Κίνας συναντώνται σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια πρωτοφανή τριμερή σύνοδο κορυφής, στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 το πρωί, ώρα Ελλάδας (14:30 τοπική ώρα), και αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν υπάρχει ακόμη οριστικοποιημένη ατζέντα, ενώ η Μόσχα διατηρεί χαμηλές προσδοκίες για τα αποτελέσματά της.

Οι τρεις ηγέτες συναντώνται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν υπό πίεση και ο ανταγωνισμός για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προηγμένες τεχνολογίες εντείνεται.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Πριν από την τριμερή σύνοδο θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση Τραμπ–Σι, στις 06:45 ώρα Ελλάδας, η οποία θα συνοδευτεί από γεύμα εργασίας.

Οι συνομιλίες των δύο προέδρων αναμένεται να επικεντρωθούν στις εμπορικές διαφορές ΗΠΑ και Κίνας, στους αμερικανικούς δασμούς, στους περιορισμούς των εξαγωγών προηγμένων ημιαγωγών και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμπορική εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου πριν από έναν χρόνο και πρόκειται να λήξει τον Ιανουάριο του 2027. Οι δύο πλευρές καλούνται να αποφασίσουν εάν θα παρατείνουν τη συμφωνία ή θα επιδιώξουν μια νέα διευθέτηση.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και την καλύτερη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων.

Στο μεταξύ, ξεχωριστή συνάντηση θα έχουν σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πέραν της προγραμματισμένης τριμερούς με τον Σι Τζινπίνγκ. Την επαφή έχουν επιβεβαιώσει τόσο η αμερικανική όσο και η ρωσική πλευρά. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολομέλεια της APEC, χωρίς να προβλέπονται εκτεταμένες διμερείς διαπραγματεύσεις. Η ακριβής ώρα δεν έχει ανακοινωθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφάνισης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή σχετική ανακοίνωση στο πρόγραμμα.

Πυρηνικά, Ιράν και Ουκρανία στην ατζέντα

Στην τριμερή σύνοδο, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να θέσει το ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, με τον Τραμπ να έχει εκφράσει την πρόθεση να εξετάσει μια συμφωνία στην οποία θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις μια τέτοια προοπτική, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία, που διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, πρέπει να προχωρήσουν πρώτες σε ουσιαστικές μειώσεις.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί επίσης βασικό ζήτημα για την αμερικανική πλευρά. Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι επιθυμεί να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Μόσχας ή του Πεκίνου για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι το θέμα δεν περιλαμβάνεται στον αρχικό σχεδιασμό της τριμερούς, ωστόσο η ρωσική πλευρά δεν έχει αποκλείσει να τεθεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει ότι στόχος της συνάντησης είναι η συζήτηση για την «παγκόσμια ειρήνη» και τη «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Οι επαφές της Τετάρτης και η στάση του Κρεμλίνου

Η σύνοδος είχε ουσιαστικά ξεκινήσει από την Τετάρτη, με σειρά διπλωματικών επαφών.

Ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε για περισσότερες από δύο ώρες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τις συνομιλίες τους να επικεντρώνονται στις διμερείς σχέσεις και σε διεθνή ζητήματα. Αργότερα, ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο.

Το βράδυ, οι τρεις ηγέτες συμμετείχαν στη δεξίωση της APEC, όπου αντάλλαξαν χειραψίες και φωτογραφήθηκαν μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σημερινή συνάντηση, ο Πεσκόφ απέφυγε να καλλιεργήσει προσδοκίες για άμεσα αποτελέσματα.

«Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές», δήλωσε, ενώ ο Πούτιν ανέφερε ότι αναμένει μια ιδιαίτερα χρήσιμη συνάντηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης αναποτελεσματικές τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι ανήκουν πλέον «στο παρελθόν».

Ο εμπορικός ανταγωνισμός και η υπόθεση Nvidia

Η συνάντηση Τραμπ–Σι πραγματοποιείται και υπό τη σκιά των εξελίξεων γύρω από τη Nvidia, μετά την παραίτηση του επικεφαλής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, στις 12 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνες και καταγγελίες για κατασκοπεία και παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στην εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα. Δεν έχει, πάντως, επιβεβαιωθεί προσωπική συμμετοχή του Χουάνγκ σε παράνομη διακίνηση τεχνολογίας.

Το ζήτημα αναδεικνύει τη σημασία που έχουν αποκτήσει οι ημιαγωγοί και η τεχνητή νοημοσύνη στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου, καθώς οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη και τον έλεγχο κρίσιμων τεχνολογιών.

Οι επιδιώξεις των τριών ηγετών

Για την Κίνα, η φιλοξενία της συνόδου αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις και να εμφανιστεί ως συνομιλητής τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ επιδιώκει διπλωματικά αποτελέσματα σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν και την πολιτική πίεση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ρωσίας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με δυτικές κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τριμερής συνάντηση έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης συζήτησαν τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή τάξη.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι στη Σεντζέν πρόκειται να επιτευχθεί κάποια συνολική συμφωνία. Το βασικό ζητούμενο είναι εάν οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά, τη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις των τριών χωρών ή εάν θα περιοριστούν σε μια πρώτη ανταλλαγή θέσεων.

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