Snapshot Η Σενζέν μεταμορφώθηκε από ένα ψαροχώρι 30.000 κατοίκων το 1979 σε μητρόπολη 18,2 εκατομμυρίων κατοίκων σήμερα.

Η πόλη ορίστηκε το 1980 ως η πρώτη «Ειδική Οικονομική Ζώνη» της Κίνας, προσελκύοντας ξένες επενδύσεις και καπιταλιστική ανάπτυξη.

Η γειτνίαση με το Χονγκ Κονγκ αποτέλεσε στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της Σενζέν ως φθηνού και ευέλικτου επιχειρηματικού προορισμού.

Η Σενζέν εξελίχθηκε σε παγκόσμια πρωτεύουσα της υψηλής τεχνολογίας και του hardware, φιλοξενώντας τεχνολογικούς κολοσσούς όπως Huawei, ZTE, Tencent και Lenovo.

Η πόλη αποτελεί κέντρο νεαρών μηχανικών και επενδυτών, ενώ φιλοξενεί διεθνείς γεωπολιτικές συναντήσεις, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο ρόλο της. Snapshot powered by AI

Στραμμένα στη Σενζέν είναι όλα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η κινεζική μεγαλούπολη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας, φιλοξενώντας την κρίσιμη συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας.

Η επιλογή της συγκεκριμένης πόλης ως οικοδέσποινας ενός τόσο ιστορικού ραντεβού μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς στην παγκόσμια οικονομική και αστική ιστορία, ελάχιστα παραδείγματα μπορούν να συγκριθούν με το «θαύμα» της Σενζέν.

Βρισκόμενη στη νότια Κίνα, ακριβώς απέναντι από το Χονγκ Κονγκ, η πόλη αυτή αποτελεί σήμερα ένα σύμβολο υπερσύγχρονης αρχιτεκτονικής, τεχνολογικής καινοτομίας και ιλιγγιώδους ανάπτυξης. Ωστόσο, πριν από μόλις λίγες δεκαετίες, η εικόνα της δεν θύμιζε σε τίποτα το σημερινό φουτουριστικό τοπίο με τους ουρανοξύστες που αγγίζουν τα σύννεφα.

Η Σενζέν AP

Από τους 30.000 ψαράδες στα 18,2 εκατομμύρια κατοίκους

Μέχρι το 1979, η Σενζέν ήταν ουσιαστικά ένα ήσυχο, παραδοσιακό ψαροχώρι περίπου 30.000 κατοίκων, περιτριγυρισμένο από ορυζώνες. Όλα άλλαξαν το 1980, όταν η κινεζική ηγεσία την όρισε ως την πρώτη «Ειδική Οικονομική Ζώνη» της χώρας, ανοίγοντας τις πύλες της στις ξένες επενδύσεις και τον καπιταλισμό.

Η πληθυσμιακή έκρηξη που ακολούθησε δεν έχει ιστορικό προηγούμενο:

Μέσα σε περίπου τρεις δεκαετίες -γύρω στο 2014 - η πόλη είχε ήδη μετατραπεί σε μια γιγαντιαία μητρόπολη 11 εκατομμυρίων κατοίκων .

- η πόλη είχε ήδη μετατραπεί σε μια γιγαντιαία μητρόπολη . Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς, φτάνοντας στην απογραφή του 2020 τους 17,56 εκατομμύρια κατοίκους .

τους . Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις (2025–2026), ο πληθυσμός της Σενζέν αγγίζει πλέον τα 18,2 εκατομμύρια, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στα μεγαλύτερα και πιο πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα του πλανήτη.

Το «μυστικό» της επιτυχίας: Η γειτνίαση με το Χονγκ Κονγκ

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ασύλληπτη μεταμόρφωση έπαιξε η στρατηγική της θέση, ακριβώς στα σύνορα με το Χονγκ Κονγκ. Οι κινεζικές Αρχές αξιοποίησαν με χειρουργική ακρίβεια τη γειτνίαση με την τότε βρετανική αποικία. Εκμεταλλευόμενες το δυσθεώρητο κόστος ζωής, γης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Χονγκ Κονγκ, σχεδίασαν τη Σενζέν ως έναν φθηνό, ευέλικτο και εναλλακτικό προορισμό που θα λειτουργούσε συμπληρωματικά με τον πλούσιο γείτονά της.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά σε κάθε επίπεδο υποδομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1991. Προσφέροντας αισθητά φθηνότερα εισιτήρια και τέλη σε σχέση με το Χονγκ Κονγκ, κατάφερε μέσα σε είκοσι χρόνια να εκτοξευθεί στην παγκόσμια κατάταξη επιβατικής κίνησης, ξεπερνώντας ακόμη και ιστορικούς κόμβους όπως το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Γύρω από τον αερολιμένα, οι Κινέζοι υλοποίησαν το όραμα της «Airport City», αναπτύσσοντας ολόκληρες συνοικίες και εμπορικά κέντρα με άξονα τις αερομεταφορές.

Η «Silicon Valley» της Κίνας

Σήμερα, η Σενζέν δεν είναι απλώς ένα βιομηχανικό κέντρο παραγωγής, αλλά η παγκόσμια πρωτεύουσα του hardware και της υψηλής τεχνολογίας. Στην πόλη των 18,2 εκατομμυρίων κατοίκων διατηρούν τα κεντρικά τους γραφεία μερικοί από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς του κόσμου -μεταξύ αυτών η Huawei, η ZTE και η Tencent- ενώ ισχυρή παρουσία διατηρεί και η Lenovo.

Με μέσο όρο ηλικίας κατοίκων κάτω από τα 33 έτη, η Σενζέν αποτελεί τον απόλυτο μαγνήτη για νέους μηχανικούς, προγραμματιστές και επενδυτές, δικαιώνοντας απόλυτα τον τίτλο της ως η «Silicon Valley της Κίνας» -και πλέον το σκηνικό όπου θα γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της παγκόσμιας διπλωματίας.

Διαβάστε επίσης