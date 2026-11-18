Snapshot Στη Σενζέν της Κίνας, πάνω από 100 ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν χορευτικές, μαχητικές και εξυπηρετικές επιδείξεις κατά τη σύνοδο APEC.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν χορογραφίες, αγώνες πυγμαχίας, επιδείξεις πολεμικών τεχνών και σερβίρισμα παγωτού από ρομπότ.

Η Κίνα χρησιμοποίησε τη διοργάνωση για να αναδείξει τις τεχνολογικές της προόδους στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιδείξεις έδειξαν τις φιλοδοξίες της χώρας για ευρεία ενσωμάτωση των ρομπότ στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία.

Η παρουσία των ρομπότ στην APEC τόνισε τον ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Σκηνές που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας εκτυλίχθηκαν στη Σενζέν της Κίνας, όπου ανθρωποειδή ρομπότ χόρεψαν συγχρονισμένα, αναμετρήθηκαν σε αγώνες πυγμαχίας και πραγματοποίησαν επιδείξεις πολεμικών τεχνών, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Η πόλη, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά κέντρα της χώρας, υποδέχεται ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με την Κίνα να αξιοποιεί τη διοργάνωση για να παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Humanoid robots danced, sparred in a metal cage and served ice cream in Shenzhen as the Chinese technology hub welcomed world leaders for the Asia-Pacific Economic Cooperation summit. https://t.co/2gcYahQbHN — Breaking911 (@Breaking911) November 17, 2026

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περισσότερα από 100 ρομπότ συμμετείχαν σε μια εντυπωσιακή χορογραφία σε κεντρική πλατεία της πόλης, συγκεντρώνοντας πλήθος κατοίκων και τουριστών, οι οποίοι κατέγραφαν το ασυνήθιστο θέαμα με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών προσέλκυσαν και οι επιδείξεις στο κέντρο ρομποτικής Galaxy Robotics 6S Base, όπου ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν κινήσεις πολεμικών τεχνών και συμμετείχαν σε προσομοιωμένες αναμετρήσεις.

Humanoid robots are dancing and sparring cream in Shenzhen as the Chinese tech hub welcomes world leaders for the APEC summit. More than 100 robots performed in a central square Tuesday, while visitors watched robot fights and martial arts demonstrations at a robotics center. The displays offered a glimpse of how China is bringing robotics and automation into everyday life. — CBS News (@CBSNews) November 17, 2026

Μικροί και μεγάλοι είχαν επίσης την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με ρομποτικές κατασκευές και να παρακολουθήσουν μηχανές να εκτελούν καθημερινές εργασίες, όπως το σερβίρισμα παγωτού.

Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν μια επίδειξη των φιλοδοξιών της Κίνας στον τομέα της αυτοματοποίησης, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενσωματώσει ολοένα περισσότερο τα ρομπότ στην καθημερινότητα, από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης έως τη βιομηχανική παραγωγή.

Humanoid robots danced, sparred in a metal cage and served ice cream to visitors and residents in Shenzhen as the southern Chinese technology hub welcomed world leaders during the Asia-Pacific Economic Cooperation summit https://t.co/JDv05L50gd https://t.co/f6Iz8OadXE — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Παράλληλα, η παρουσία των ανθρωποειδών ρομπότ στο επίκεντρο μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης ανέδειξε τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Κίνα στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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