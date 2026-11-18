Εντυπωσιακές εικόνες στη Σενζέν: Ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν, παίζουν ξύλο και σερβίρουν παγωτό
Ένα εντυπωσιακό θέαμα με περισσότερα από 100 ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασε η Κίνα, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της APEC, αναδεικνύοντας τις τεχνολογικές της δυνατότητες
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- Στη Σενζέν της Κίνας, πάνω από 100 ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν χορευτικές, μαχητικές και εξυπηρετικές επιδείξεις κατά τη σύνοδο APEC.
- Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν χορογραφίες, αγώνες πυγμαχίας, επιδείξεις πολεμικών τεχνών και σερβίρισμα παγωτού από ρομπότ.
- Η Κίνα χρησιμοποίησε τη διοργάνωση για να αναδείξει τις τεχνολογικές της προόδους στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.
- Οι επιδείξεις έδειξαν τις φιλοδοξίες της χώρας για ευρεία ενσωμάτωση των ρομπότ στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία.
- Η παρουσία των ρομπότ στην APEC τόνισε τον ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Σκηνές που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας εκτυλίχθηκαν στη Σενζέν της Κίνας, όπου ανθρωποειδή ρομπότ χόρεψαν συγχρονισμένα, αναμετρήθηκαν σε αγώνες πυγμαχίας και πραγματοποίησαν επιδείξεις πολεμικών τεχνών, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
Η πόλη, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά κέντρα της χώρας, υποδέχεται ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με την Κίνα να αξιοποιεί τη διοργάνωση για να παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.
Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περισσότερα από 100 ρομπότ συμμετείχαν σε μια εντυπωσιακή χορογραφία σε κεντρική πλατεία της πόλης, συγκεντρώνοντας πλήθος κατοίκων και τουριστών, οι οποίοι κατέγραφαν το ασυνήθιστο θέαμα με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών προσέλκυσαν και οι επιδείξεις στο κέντρο ρομποτικής Galaxy Robotics 6S Base, όπου ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν κινήσεις πολεμικών τεχνών και συμμετείχαν σε προσομοιωμένες αναμετρήσεις.
Μικροί και μεγάλοι είχαν επίσης την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με ρομποτικές κατασκευές και να παρακολουθήσουν μηχανές να εκτελούν καθημερινές εργασίες, όπως το σερβίρισμα παγωτού.
Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν μια επίδειξη των φιλοδοξιών της Κίνας στον τομέα της αυτοματοποίησης, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενσωματώσει ολοένα περισσότερο τα ρομπότ στην καθημερινότητα, από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης έως τη βιομηχανική παραγωγή.
Παράλληλα, η παρουσία των ανθρωποειδών ρομπότ στο επίκεντρο μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης ανέδειξε τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Κίνα στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.