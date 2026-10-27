Ρομπότ με αλυσοπρίονο για την ασφαλή λειτουργία των τρένων στην Ιαπωνία

Snapshot Η East Japan Railway Company χρησιμοποιεί ρομπότ με αλυσοπρίονο για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των σιδηροδρομικών γραμμών.

Τα ρομπότ είναι ανθρωποειδή και συνδέονται με οχήματα που μπορούν να κινούνται σε ράγες και δρόμους.

Η χρήση των ρομπότ ξεκίνησε τον Μάρτιο και αρχικά οι εργασίες γίνονται κυρίως τη νύχτα για να μην διακοπεί η εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η ζήτηση για ημερήσιες βάρδιες συντήρησης αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες εργασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανές διακοπές στη λειτουργία των γραμμών.

Η εταιρεία ελπίζει ότι οι επιβάτες θα αποδεχθούν τις διακοπές λειτουργίας λόγω της ευκαιρίας να δουν τα ρομπότ σε δράση. Snapshot powered by AI

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ιαπωνίας φημίζεται για τα εξαιρετικά ρεκόρ ασφάλειας και αξιοπιστίας του, επενδύοντας στη συντήρησή του.

Η East Japan Railway Company (JR East), ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς φορείς της χώρας, παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των γραμμών και των βαγονιών της προκειμένου να εντοπίσει πιθανά προβλήματα πριν παρουσιαστούν και όταν εντοπίσει ένα στέλνει την κατάλληλη ομάδα, που μπορεί να μην είναι ανθρώπινη, αλλά ρομπότ με αλυσοπρίονο.

Το τμήμα συντήρησης διαπίστωσε ότι έπρεπε να κοπούν τα κλαδιά δέντρων που φύτρωναν πάνω από τις γραμμές κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό στην επαρχία Ναγκάνο.

Για να το κάνουν αυτό, κυκλοφόρησαν ένα από τα νέα πολυ-λειτουργικά βαριά σιδηροδρομικά μηχανήματα τους, ένα ανθρωποειδές ρομπότ συνδεδεμένο σε ένα όχημα ικανό να ταξιδεύει σε ράγες όπως ένα τρένο ή στους δρόμους σαν φορτηγό.

Το αριστερό χέρι του ρομπότ διαθέτει πολλές άκρες, κατάλληλο για να αρπάζει και να μετακινεί κλαδιά και άλλα συντρίμμια, αλλά εκεί που τα πράγματα γίνονται πραγματικά φοβερά είναι το δεξί χέρι, το οποίο είναι ένα αλυσοπρίονο.

Η JR East άρχισε να προσθέτει τα ρομπότ στον στόλο συντήρησής της τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αλλά υπήρξαν μόνο περιορισμένες ευκαιρίες για το κοινό να τα δει. Η εταιρεία παραδοσιακά προσπαθούσε να προγραμματίσει τα έργα συντήρησής της για τα μεσάνυχτα, ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν στο διάστημα μεταξύ του τελευταίου τρένου της νύχτας και της πρώτης πρωινής ημέρας, ώστε να μην διαταραχθεί η εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων στη συντήρηση ζητά ημερήσιες βάρδιες και η εταιρεία προσπαθεί να τους εξυπηρετήσει, κάτι που επηρεάζει επίσης τη χρήση των ρομπότ, καθώς τα μηχανήματα λειτουργούν από τον άνθρωπο.

Η JR East λέει ότι η μετατόπιση μεγαλύτερου αριθμού έργων συντήρησης στις ώρες της ημέρας θα απαιτήσει συχνότερο κλείσιμο της γραμμής κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας τους, αλλά ελπίζει ότι οι επιβάτες θα δείξουν κατανόηση και η αποδοχή θα είναι πιθανότατα ευκολότερο να γίνει αποδεκτή εάν έρθουν με την υπόσχεση περισσότερων ευκαιριών να δουν ρομπότ σε δράση.

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