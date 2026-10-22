Έσωσαν γατάκι παγιδευμένο σε σωλήνα αποχέτευσης με τη βοήθεια ενός μικρού ρομπότ

Snapshot Ένα γατάκι παγιδεύτηκε σε στενό σωλήνα αποχέτευσης στη West Valley City της Γιούτα και δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί με συμβατικά μέσα.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ επιθεώρησης σωληνώσεων, το οποίο ονόμασαν «R2-D2», για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση του γατιού.

Το ρομπότ, εξοπλισμένο με κάμερα και φωτισμό, κατεύθυνε προσεκτικά το γατάκι προς την έξοδο του σωλήνα, όπου το παρέλαβε μέλος του συνεργείου.

Το γατάκι δεν υπέστη τραυματισμούς και η δημοτική αρχή δημοσίευσε βίντεο της επιχείρησης, προβάλλοντας την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας.

Η επιχείρηση ανέδειξε μια διαφορετική χρήση του τεχνικού εξοπλισμού, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να βοηθήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις διάσωσης ζώων. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης με πρωταγωνιστή ένα μικρό γατάκι και ένα ρομπότ που πήρε το όνομά του από τον διάσημο χαρακτήρα του Star Wars πραγματοποιήθηκε στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στην πόλη West Valley City, όταν εργαζόμενοι της δημοτικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν ένα γατάκι που είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό αγωγού αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μικρό ζώο βρισκόταν μέσα στον στενό σωλήνα, όπου οι διασώστες δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν με συμβατικά μέσα.

Αρχικά, το συνεργείο χρησιμοποίησε ειδική κάμερα τοποθετημένη στην άκρη ενός κονταριού, προκειμένου να εντοπίσει την ακριβή θέση του γατιού και να εκτιμήσει τις δυνατότητες απεγκλωβισμού του.

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να το παρακινήσουν να κινηθεί προς την έξοδο, το ζώο παρέμενε στο ίδιο σημείο, καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση διαφορετικής λύσης.

Το «R2-D2» ανέλαβε δράση

Τη λύση έδωσε τελικά ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα, ειδικά σχεδιασμένο για την επιθεώρηση υπόγειων σωληνώσεων, το οποίο οι εργαζόμενοι είχαν ονομάσει «R2-D2», από το δημοφιλές ρομπότ της κινηματογραφικής σειράς Star Wars.

Το μικρό μηχάνημα διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα, η οποία μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και φωτισμό που επιτρέπει στους χειριστές του να παρακολουθούν τις κινήσεις του ακόμη και σε σκοτεινούς, στενούς αγωγούς.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το ρομπότ δεν χρησιμοποιήθηκε για να εντοπίσει βλάβες ή φθορές στις σωληνώσεις, αλλά για να πραγματοποιήσει μια διαφορετική αποστολή: να βοηθήσει ένα παγιδευμένο ζώο να επιστρέψει στην επιφάνεια.

Οι εργαζόμενοι κατεύθυναν προσεκτικά το τηλεκατευθυνόμενο όχημα προς το γατάκι και, με απαλές κινήσεις, κατάφεραν να το ωθήσουν προς το άνοιγμα του σωλήνα.

Στην έξοδο περίμενε ήδη μέλος του συνεργείου, το οποίο παρέλαβε το μικρό ζώο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η δημοτική αρχή, το γατάκι δεν φαινόταν να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Το βίντεο της διάσωσης και το χιουμοριστικό σχόλιο του δήμου

Η δημοτική αρχή του West Valley City δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την επιχείρηση, παρουσιάζοντας τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι κατάφεραν να σώσουν το μικρό ζώο.

Στην ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή περιέγραψε την απρόσμενη κλήση που δέχθηκε το συνεργείο, αλλά και την απόφαση να αξιοποιηθεί το τηλεκατευθυνόμενο όχημα, όταν οι αρχικές προσπάθειες απεγκλωβισμού δεν είχαν αποτέλεσμα.

Με χιουμοριστική διάθεση, οι υπεύθυνοι σημείωσαν ότι το «R2-D2», το οποίο χρησιμοποιείται κανονικά για την επιθεώρηση αγωγών, μπορεί πλέον να προσθέσει στο «βιογραφικό» του και τη διάσωση γατιών.

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