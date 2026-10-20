Viral αντίδραση: Γάτα «μυρίστηκε» την ενέδρα ουκρανικού drone σε Ρώσους στρατιώτες

Snapshot Μια γάτα αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ουκρανικού drone κοντά σε χωματόδρομο και έδειξε ένδειξη ανησυχίας πριν φύγει απότομα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ένα όχημα με δύο Ρώσους στρατιώτες εμφανίστηκε στην ίδια περιοχή.

Ο ουκρανός χειριστής ενεργοποίησε το drone FPV μόλις πέρασε το όχημα, το οποίο καταδίωξε και προσέγγισε.

Το βίντεο τελειώνει πριν την τελική επίθεση του drone στον στόχο, χωρίς να δείχνει το αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό μάχης στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει καταγραφεί σε βίντεο, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, με μία αδέσποτη όπως φαίνεται γάτα να διαισθάνεται πως κάτι επικίνδυνο επρόκειτο να συμβεί.

Στην αρχή του βίντεο, φαίνεται μια γάτα να πλησιάζει προσεκτικά ένα ακίνητο ουκρανικό drone, το οποίο είναι τοποθετημένο κοντά σε χωματόδρομο. Το ζώο εξετάζει το άγνωστο αντικείμενο, αλλάζει κατεύθυνση αρκετές φορές και σταδιακά πλησιάζει.

Ξαφνικά, η γάτα τίθεται σε εγρήγορση, γυρίζει απότομα και τρέχει έξω από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο λόγος της ξαφνικής φυγής της γίνεται ξεκάθαρος: ένα όχημα παντός εδάφους εμφανίζεται, μεταφέροντας δύο Ρώσους στρατιώτες.

A cat’s sharp senses gave a Ukrainian fiber-optic FPV operator an early warning of an approaching Russian assault group on an ATV. https://t.co/RPbG6HU32p — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 19, 2026

Μόλις το όχημα περάσει το σημείο, ο Ουκρανός χειριστής ενεργοποιεί το drone FPV. Το drone απογειώνεται από τη θέση αναμονής του, κερδίζει ύψος και αρχίζει να καταδιώκει τους Ρώσους στρατιώτες.

Το βίντεο δείχνει το drone να προλαβαίνει το όχημα, το οποίο ταξιδεύει κατά μήκος ενός χωματόδρομου, πριν στρίψει σε μια περιοχή με γρασίδι.

Ο χειριστής κατευθύνει το drone κατευθείαν προς το όχημα που μεταφέρει δύο Ρώσους. Το υλικό από την κάμερα του drone κρούσης κόβεται κατά την τελική προσέγγιση στον στόχο

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