Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ολοκληρώθηκε στην Ισπανία. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 83-74 από τη «Φούρια Ρόχα», σε μια αναμέτρηση όπου έδειξε καλό πρόσωπο για μεγάλο διάστημα, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει την ίδια εικόνα μετά την ανάπαυλα.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έβγαλε ενέργεια στην άμυνα και δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε την κύρια επιθετική απειλή, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρόσφερε θέαμα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 22-22.

Η Εθνική συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, με τον Τολιόπουλο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και τον Νετζήπογλου να δίνει σημαντικές λύσεις. Μάλιστα, η Ελλάδα έφτασε μέχρι το +7 (29-36), όμως η Ισπανία απάντησε με σερί 10-0 και πήρε ξανά το προβάδισμα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 41-40.

Η εικόνα άλλαξε σημαντικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Ισπανία μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυστοκία της ελληνικής ομάδας και άρχισε να χτίζει διαφορά. Με τον Μπριθουέλα να βρίσκει συνεχόμενα καλάθια και τους γηπεδούχους να ελέγχουν τον ρυθμό, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 17 πόντους (64-47), πριν το δεκάλεπτο ολοκληρωθεί στο 66-53.

Στην τελευταία περίοδο η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η απόσταση που είχε δημιουργηθεί ήταν δύσκολο να καλυφθεί. Η Ισπανία διατήρησε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης. Το τελικό 83-74 σφράγισε την ήττα και τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης», βάζοντας τέλος στο όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74.

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