Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Κλ. Βικελίδης», επικρατώντας με 2-0 του Άρη για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν απέναντι στους μαχητικούς Θεσσαλονικείς, ωστόσο βρήκαν τις λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

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Ο Πορτογάλος επιθετικός ανέλαβε δράση στο 64ο λεπτό, ανοίγοντας το σκορ με κοντινό πλασέ έπειτα από την εξαιρετική συνεργασία των Φορτούνη και Σάλιακα, ενώ 14 λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με υπέροχο σκαφτό σουτ, αξιοποιώντας την κάθετη πάσα του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Έτσι, ο Ζότα έφτασε τα οκτώ γκολ στη φετινή σεζόν, υπογράφοντας τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 29 βαθμούς και παρέμεινε στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο Άρης παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τούτη την ώρα αγωνίζεται με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Αρκετά προσεκτικές ήταν οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με το πρώτο 10λεπτο να περνάει χωρίς κάποια φάση μπροστά από τις εστίες των Ορτέγκα και Βέλιο. Στο 13' ο Άρης κατέγραψε την πρώτη του τελική στην εστία με την κεφαλιά του Φαμπιάνο και στο 18΄ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία με Μάριους και Φορτούνη να μην μπορούν να στείλουν από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ρυθμός «άνοιξε» μετά το 20ο λεπτό, με την κεφαλιά του Ζότα έπειτα από γύρισμα του Τικνιζιάν να περνάει άουτ και τον Πιρόλα στο 22' να διώχνει τελευταία στιγμή τη «φαρμακερή» σέντρα του Γιαννιώτα και προτού ο Καντεβέρε γίνει απειλητικός.

Στο 30' το ωραίο σουτ του Ρόκα από πλάγια «έγλυψε» το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βέλιο και έξι λεπτά αργότερα ο Ζότα δεν μπόρεσε να κάνει σωστό κοντρόλ από την καρδιά της περιοχής. Ο Μάριους στο 40' έστειλε τη μπάλα άουτ σε εξ επαφής κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή, με τον Άρη να έχει την σπουδαιότερη ευκαιρία να προηγηθεί στο πρώτο μέρος, καθώς ο Γιαννιώτας στο τετ-α-τετ με τον Ορτέγκα πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση κύλησε το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο μέρος, με ένα σουτ του Καντεβέρε στο 61' μετά από κόρνερ να περνάει ψηλά άουτ. Κόντρα στη ροή του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στο 64' ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. Ο Φορτούνης άλλαξε εξαιρετικά το παιχνίδι από τα αριστερά, ο Σάλιακας γύρισε συρτά στην περιοχή και ο Ζότα με κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των «ερυθρόλευκων», φτάνοντας τα οκτώ γκολ στη σεζόν.

Στο 77', ο Γκονζάλες προειδοποίησε για το 2-0 του Ολυμπιακού με το σουτ του να καταλήγει ελάχιστα άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα, οι Πειραιώτες διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ζότα Σίλβα. Ο Φορτούνης έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Ζότα, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με όμορφο σκαφτό πλασέ νίκησε τον Βέλιο για το 2-0.

Ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να κάνει το 3-0 στις καθυστερήσεις, με το σουτ του Σα να τραντάζει το δοκάρι του Βέλιο. το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή Τσακαλίδη να βρίσκει την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ νικήτρια.

Άρης: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά (81' Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα (81' Νινγκ), Γένσεν, Καντεβέρε (81' Μορόν), Κουαμέ, Γκαρέ (81' Μιρ), Γιαννιώτας (61' Μπρούμα).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν (57' Μπρούνο), Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνης, Ζότα Σίλβα (80' Σα), Ρόκα (80' Ζέλσον Μάρτινς), Μάριους (45' Γκονζάλες).