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Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθε η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, αγγίζοντας το 68,1% στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφοντας αισθητή άνοδο σε σύγκριση με το 53,1% που είχε σημειωθεί την ίδια ώρα στην προηγούμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση του Ιουλίου 2023, ξεπερνώντας ήδη και το συνολικό τελικό ποσοστό του 66,6% εκείνης της κάλπης. Νωρίτερα, στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), η προσέλευση είχε ήδη φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ από το 1986, στο 45,75%, ενισχυμένη κατά πέντε και πλέον ποσοστιαίες μονάδες.

Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί πολίτες κλήθηκαν στις κάλπες μέχρι τις 21:00 ώρα Ελλάδας (και μία ώρα αργότερα στα Κανάρια Νησιά), με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται το βράδυ. Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του και επιχείρησε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να συσπειρώσει και να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους της Αριστεράς, έχει υποστηρίξει ότι μια τελική συμμετοχή στο 75% ή και υψηλότερη θα μπορούσε κατά πάσα πιθανότητα να διαμορφώσει μια προοδευτική πλειοψηφία.

Πότε θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα

Οι κάλπες άνοιξαν στις 10:00 το πρωί και κλείνουν στις 21:00 ώρα Ελλάδος στην ηπειρωτική Ισπανία, οπότε ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν και οι πρώτες εκτιμήσεις των exit polls.

Η ανακοίνωση των πρώτων προσωρινών αποτελεσμάτων θα αρχίσει στις 22:00, μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων στα Κανάρια Νησιά. Σαφέστερη εικόνα για την κατανομή των εδρών αναμένεται να έχουμε κοντά στα μεσάνυχτα.

Οι προεκλογικές εκτιμήσεις και το παρασκήνιο του 2023

Παρά τη δυναμική της συμμετοχής, σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων που προηγήθηκαν των εκλογών έδινε προβάδισμα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), εκτιμώντας ότι μαζί με το κόμμα Vox θα μπορούσαν να υπερβούν από κοινού το όριο των 176 εδρών που απαιτείται για την πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Η αναμέτρηση διεξάγεται υπό το βάρος των εξελίξεων του καλοκαιριού του 2023, όταν το Λαϊκό Κόμμα είχε αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει τότε να εξασφαλίσει την αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

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