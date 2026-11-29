Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις του εργοστασίου καπνού της Philip Morris στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή πυρομαχικών για τον ουκρανικό στρατό.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν προέβησαν σε σχόλιο.

Περιφερειακοί εισαγγελείς ανέφεραν στο Telegram ότι από πυραυλική επίθεση σε συνοικία του Χαρκόβου τραυματίστηκαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Σημείωσαν ότι υπέστησαν ζημιές ένα ταχυδρομείο, καταστήματα και αυτοκίνητα.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι ρωσικό drone έπληξε ιατρική εγκατάσταση σε άλλη συνοικία, σπάζοντας παράθυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στην περιφέρεια της Βινίτσια, στα νοτιοδυτικά, ο περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσε ότι ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.