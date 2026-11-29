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Στη δημοσιοποίηση των πρώτων υποψηφιοτήτων για τις επόμενες εθνικές εκλογές προχωρά η ΕΛΑΣ, επιταχύνοντας την εκλογική της προετοιμασία και σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής δραστηριότητας των στελεχών της στην περιφέρεια.

Η λίστα, η οποία γνωστοποιήθηκε χθες στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, περιλαμβάνει περίπου 150 ονόματα, καλύπτοντας περί το 50% των ψηφοδελτίων στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Μεταξύ των ονομάτων που ανακοινώθηκαν είναι και πολλοί από τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις έδρες τους.

Μεταξύ αυτών ο Γιώργος Καραμέρος, ο Βασίλης Κοκκαλης και ο Συμεών Κεδίκογλου, ενώ περιλαμβάνονται και βουλευτές που εγκατέλειψαν πολύ πρόσφατα τις έδρες τους, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα και ο Γιώργος Ψυχογιός στην Κορινθία.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Ενδιαφέρον έχει και η προσθήκη στα ψηφοδέλτια της Έλενας Καραγεωργοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας αλλά αποχώρησε πριν λίγους μήνες ύστερα από ρήξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων την Κυριακή ελήφθη αργά το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, μεταξύ των οποίων και υποψηφιότητες στις μεγάλες αστικές εκλογικές περιφέρειες, με φόντο και το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται και βουλευτές από τις περιφέρειες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες ότι η ανακοίνωση θα αφορούσε μόνο την περιφέρεια.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες ανά εκλογική περιφέρεια:

Υποψήφιοι Βουλευτές/τριες της ΕΛ.Α.Σ.

Ανατολική Αττική

Γεωργακούλιας Νικόλαος του Βασιλείου

Δήμου Αθηνά του Δημητρίου

Καμπόλης Οδυσσεύς του Γεωργίου

Καραγεωργοπούλου Έλενα του Γεωργίου

Καραμέρος Γεώργιος του Παναγιώτη

Πάτρας Αθανάσιος του Ηλία

Γεώργιος Παύλου του Αθανασίου

Χρήστος Πετράκος του Νικολάου

Πέτρος Φιλίππου του Ιωάννου

Δυτική Αττική

Αργυρόπουλος Αργύριος του Διονυσίου

Κολοβέντζου Σοφία του Μιχαήλ

Τσουκαλάς Γεώργιος του Κώνσταντίνου

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Βέρρη Ευαγγελία του Βασιλείου

Μίλτος Ζαμπάρας του Γεωργίου

Γρηγόριος Θεοδωράκης του Νικολάου

Ειρήνη Τσιμπλή του Δημητρίου

Νομός Αργολίδας

Ιφιγένεια Παπαδημητρίου του Μιχαήλ

Παπαδημόπουλος Δήμος του Γεωργίου

Σκούρτη Βιβή

Νομός Αρκαδίας

Γκιουσάκης Γιάννης

Δημήτριος Κολοστούμπης του Γεωργίου

Μπουρνά Βανέσσα

Χρήστος Στάϊκος του Δημητρίου

Νομός Άρτας

Άλκης Παπαχρηστάκης

Βασίλης Τσίρκας

Νομός Αχαΐας

Περικλής Νασόπουλος του Αθανασίου

Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος

Γεωργία Παπανίκου του Χρήστου

Γεώργιος Παππάς του Ευστρατίου

Μαρίνος Σκανδάμης του Μιχαήλ

Μαρία Στέφου του Ηλία

Νομός Βοιωτίας

Αγγελόπουλος Γεώργιος του Δημητράκη

Αλέξανδρος Δέδες

Ρέντζου Εύα

Νομός Γρεβενών

Παπαζήσης Γιάννης

Νομός Δράμας

Αβραμίδης Κώστας

Ηλιόπουλος Στέργιος

Νομός Δωδεκανήσων

Καραγιάννη Χρύσα του Σάββα

Φουτούλης Νίκος του Στέργου

Νομός Έβρου

Μαλτέζος Μενέλαος του Φωτεινού

Μπέρδου Κατερίνα

Νομός Εύβοιας

Ανέστης Νικόλαος

Κεδίκογλου Συμεών

Τζαφέρος Παναγιώτης

Νομός Ηλείας

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος του Χρήστου

Μπουλμπασάκος Γεώργιος του Νικολάου

Παπαηλίου Σωτήριος του Κωνσταντίνου

Νομός Ημαθίας

Τσιάπλας Αθανάσιος

Νομός Ηρακλείου

Ζάχαρης Ευάγγελος του Α.

Ζαχαριουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Καρούτσου Φαίδρα του Γεωργίου

Μακράκης Γεώργιος του Νικολάου

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Τζιαν Αντρέα Πάολο Γκαραντσίνι του Τζιανφράνκο

Νομός Θεσπρωτίας

Παναγιώτα Αγγέλη

Παντελής Κυπριανός του Σπυρίδωνος

Νομός Ιωαννίνων

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Μαρία Κατσουλίδη

Θεοχάρης Λιούρης του Χρήστου

Ιωάννης Στέφος του Θεοδώρου

Νομός Καβάλας

Καρασαββόγλου Αναστάσιος του Γεωργίου

Λυμπεράκης Δημήτριος

Νομός Καρδίτσας

Γιάννελος Κώστας του Κλεομένη

Μιχαλάκης Νικόλαος του Ηλία Ιατρός Καρδιολόγος

Ντούρβα Παρασκευή (Βιβή)

Νομός Καστοριάς

Μόσχος Χρίστος του Δημητρίου

Νομός Κερκύρας

Παυλίδης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου

Ράλλης Νίκος

Νομός Κεφαλληνίας

Κασσιανός Γεώργιος του Σπυρογεράσιμου

Νομός Κιλκίς

Γραμματικόπουλος Αθανάσιος

Τερζής Νίκος

Τονικίδης Παύλος

Ψαρρά Σοφία

Νομός Κοζάνης

Βατάλης Σωκράτης του Αργυρίου

Καρυπίδης Θεόδωρος

Τσιότσιος Βασίλειος του Αργυρίου

Νομός Κορινθίας

Ψυχογιός Γιώργος

Νομός Κυκλάδων

Δοκιμάκης Κωνσταντίνος

Νικόλαος Πρωτονοτάριος του Αντωνίου

Νομός Λακωνίας

Σοφία Δουμάνη του Πασχάλη

Παναγιώτης - Δημήτριος Κούρος

Νομός Λάρισας

Ευάγγελος Αποστόλου του Θωμά

Καλογιάννης Απόστολος

Βασίλειος Κόκκαλης του Κωνσταντίνου

Πέκας Απόστολος

Νομός Λέσβου

Παζιάνου Ανθή

Χαϊδεμένος Θεοκλής του Γεωργίου

Νομός Μαγνησίας

Κουντούρη Φανή

Λαμπρινίδης - Στάχτος Παναγιώτης (Πάνος)

Νομός Μεσσηνίας

Γεωργόπουλος Ευθύμιος (Θύμιος) του Ιωάννη

Λυμπεροπούλου Δήμητρα του Αντωνίου

Μάκαρης Εμμανουήλ Λεονάρδος του Ιωάννη

Νομός Ξάνθης

Βουγιουκλή Αικατερίνη του Γρηγορίου

Μποζόγλου Ερκάν του Φαχρή

Νομός Πέλλας

Δάντση Παρασκευή

Δόντσης Νικόλαος του Σωτηρίου

Παπαδόπουλος Γιώργος του Ιορδάνη

Τσίμας Αλέξανδρος

Νομός Πιερίας

Γκούνας Αθανάσιος του Σωτηρίου

Ελευθεριάδου Σημέλα

Νομός Πρέβεζας

Τσίγγου Αικατερίνη του Ευθυμίου

Νομός Σάμου

Ευστρατουδάκης Ανδρέας του Ευστρατίου

Νομός Σερρών

Καρπουχτσής Κώστας

Μαρίγκου Ζωή του Δημητρίου

Τρούπη Μαρία του Ιωάννη

Νομός Τρικάλων

Μπαλατσούκας Γιώργος

Τσουκαρέλης Σωτήρης

Χάϊδος Γιάννης

Νομός Φθιώτιδας

Λιανός Γεώργιος

Αθανάσιος Λουκόπουλος του Χρήστου

Νομός Φλώρινας

Φιλιππίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου

Νομός Φωκίδας

Σάββας Γιαννόσπυρος του Λεωνίδα

Μαστροπέρρου Λουκία του Εμμανουήλ

Νομός Χαλκιδικής

Κυργιαφίνη Μιχαηλία του Δημητρίου

Σαριγγέλου Ασημίνα του Στυλιανού

Δημήτριος Φωτακίδης

Νομός Χανίων

Καζάσης Φώτιος του Γεωργίου

Πετράκης Γεώργιος του Στυλιανού

Σταθάκης Θεόδωρος του Θεοδώρου

Νομός Χίου

Σαρρής Γεώργιος του Παντελή

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