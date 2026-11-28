Snapshot Snapshot powered by AI

Το τριήμερο 19-21 Φεβρουαρίου 2027 θα πραγματοποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ, όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του νέου πολιτικού φορέα.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου αποτελεί κομβικό σημείο για την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου ενόψει των εθνικών εκλογών.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε ήδη προαναγγείλει τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου εντός του Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζοντάς το «σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης».

Με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών, η ΕΛΑΣ περνά πλέον από τη φάση της δημιουργίας του πολιτικού φορέα σε εκείνη της οργανωτικής του συγκρότησης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις προσυνεδριακές διεργασίες.

Διαβάστε επίσης