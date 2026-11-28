Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποίησε τη Βαγδάτη, με ανάρτηση στο X, να μην καταστεί «εργαλείο του Τραμπ», αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε την Παρασκευή (27/11) τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι να «σταματήσει το λαθρεμπόριο ιρακινού πετρελαίου, να τερματίσει τη διαφθορά και να θέσει όλα τα όπλα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους».

Οι ιρακινές συνοριακές δυνάμεις είχαν κλείσει την Τετάρτη δύο συνοριακά περάσματα με τη Συρία και το Ιράν, τα οποία τελούσαν υπό τη διαχείριση της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, μετά από έρευνα σχετικά με το λαθρεμπόριο πετρελαίου.

@MokhberOfficial در هندسه سیاست خارجی و داخلی شما همه هستن الا مردم ایران. #اخراج_افغانی_مطالبه_ملی https://t.co/vZnTwWIZMx — F. atem. e (@BlueHasty) November 28, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ, σύμβουλος και βοηθός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε ότι η εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης θεωρεί ότι «το να μοιραζόμαστε ένα κοινό πεπρωμένο με τους γείτονές μας αποτελεί θεμελιώδη αρχή».

«Στις πιο σκοτεινές μέρες, το Ιράν στάθηκε στο πλευρό του λαού του Ιράκ με όλες του τις δυνάμεις και απέδειξε τη φιλία του», ανέφερε.

«Αυτός ο αδιάσπαστος δεσμός απαιτεί από τη Βαγδάτη να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τα συνοριακά ζητήματα, ώστε να μην καταστεί εργαλείο στα χέρια των εχθρών του Ισλάμ και μέσο για την εφαρμογή των πολιτικών του εγκληματία Τραμπ.»