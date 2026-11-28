Ένας άνδρας κοιτάζει το κινητό του κοντά σε ένα περίπτερο τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Κίνας στο Πεκίνο, στις 25 Ιουνίου 2026.

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Κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κυβερνήσεις, τράπεζες, υπηρεσίες πληροφοριών και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο μιας πρωτοφανούς ανατροπής στα δεδομένα της κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πιθανόν να έχουν ήδη πραγματοποιήσει ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να κλονίσουν τα θεμέλια της σύγχρονης κρυπτογράφησης.

Μιλώντας στον Guardian, o Σκοτ Άαρονσον, ένας διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της θεωρητικής πληροφορικής, δήλωσε ότι κυκλοφορούν «βάσιμες φήμες», σύμφωνα με τις οποίες, ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που παραμένουν άλυτα εδώ και δεκαετίες και συνδέονται άμεσα με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών

Εάν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, είναι πιθανό οι χάκερς – και πολλοί άλλοι – να αποκτήσουν σύντομα τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφούν ευκολότερα μυστικές επικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο: όπως τραπεζικές συναλλαγές, διπλωματικά τηλεγραφήματα και προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα.

Αν συμβεί αυτό, τότε οι μυστικές υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές εταιρείες θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν πολύ γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, διαφορετικά θα διακινδυνεύσουν την ευρεία αποκάλυψη εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι ανησυχίες των επιστημόνων

Οι ανησυχίες του Άαρονσον και άλλων επιστημόνων ενισχύθηκαν έπειτα από μια σειρά μαθηματικών εξελίξεων που ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και τα περισσότερα από αυτά αφορούν αφηρημένα μαθηματικά προβλήματα, για τους ειδικούς του κλάδου, αποτελούν ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επιλύει ζητήματα, τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνταν απίθανο να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Άαρονσον έγραψε ότι ήταν «σχεδόν βέβαιος, βάσει πολλαπλών αξιόπιστων πηγών, ότι τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης κρύβουν μία ή περισσότερες ανακαλύψεις-βόμβα [στον τομέα της κρυπτογραφίας]».

«Όσοι πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να ασχοληθεί με ενδιαφέροντα μαθηματικά κάνουν σίγουρα λάθος, και επομένως δεν είναι πλέον σαφές πού βρίσκεται το όριο», δήλωσε ο Στίβεν Μέρντοχ, καθηγητής πληροφορικής στο University College London.

Από την πλευρά του, ο μαθηματικός Μάρκους ντι Σοτόι επισήμανε, μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 την Παρασκευή, ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευρύτερες συνέπειες των ανακαλύψεων και τι σημαίνει αυτό για τον τομέα της κρυπτογράφησης.

«Κανείς δεν έχει αναφερθεί στο πρόβλημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προστασίας όλων των ηλεκτρονικών μας μυστικών. Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτό το πρόβλημα; Ορισμένοι από εμάς σκέφτονται ότι ίσως το έχουν ήδη λύσει, και φυσικά, οι επιπτώσεις θα ήταν τόσο τεράστιες, ώστε όλοι να το έχουν κρατήσει μυστικό», τόνισε.

Η απειλή από τους κβαντικούς υπολογιστές

Οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι υπηρεσίες πληροφοριών προετοιμάζονται εδώ και μερικά χρόνια για το ενδεχόμενο ανατροπής των σημερινών δεδομένων στην κρυπτογράφηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κβαντικοί υπολογιστές, όταν αναπτυχθούν, θα είναι σε θέση να σπάνε αλγόριθμους που χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες και αποτελούν τη βάση πολλών μορφών κρυπτογράφησης.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα για να καταστούν οι κβαντικοί υπολογιστές ικανοί να το πράξουν αυτό απέχει ακόμα χρόνια, όχι εβδομάδες ή μήνες, δίνοντας στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις περιθώριο να προετοιμαστούν.

Ο Μέρντοχ εξήγησε ότι πολλές κυβερνήσεις και εταιρείες τεχνολογίας εργάζονται ήδη για την μετάβαση σε υψηλότερα πρότυπα κρυπτογράφησης, τα οποία δεν θα είναι ευάλωτα στους κβαντικούς υπολογιστές – αλλά η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς.

«Ο στόχος ήταν περίπου το 2032, και πιθανότατα δεν θα επιτευχθεί», σημείωσε ο Μέρντοχ.

Τα δύο βασικά ενδεχόμενα

Τώρα, ο ίδιος, ο Άαρονσον και άλλοι επιστήμονες πιστεύουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν ξαφνικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την κατανόηση της κρυπτογραφίας από τον κόσμο, και αυτές θα μπορούσαν να συμβούν σύντομα, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας από χρόνια σε μήνες.

Το τι ακριβώς θα μπορούσαν να είναι αυτές οι εξελίξεις είναι λιγότερο βέβαιο.

Σύμφωνα με τον Άαρονσον, υπάρχουν δύο βασικά ενδεχόμενα:

Το πρώτο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εντοπίσει έναν νέο τρόπο που της επιτρέπει να παραβιάζει την κρυπτογραφικά συστήματα.

Αντίθετα, το δεύτερο ενδεχόμενο είναι, πώς μία μια τέτοια συντόμευση δεν είναι εφικτή.

Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τους αλγορίθμους που αφορούν οι πιθανές ανακαλύψεις. Πάντως, μέχρι στιγμής καμία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει προβεί σε σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Ο προβληματισμός του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας

Πάντως ο προβληματισμός έχει φτάσει μέχρι και στις τράπεζες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, αναφέρθηκε στους φόβους ότι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic είχαν επιτύχει σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της κρυπτογραφίας, επισημαίνοντας ότι αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να είναι προσεκτικές όσον αφορά τη δημοσιοποίηση νέων μοντέλων στο ευρύ κοινό.

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Μία από αυτές αφορούσε ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με τον τρόπο κατηγοριοποίησης των υπολογιστικά «δύσκολων» προβλημάτων.

Ο Άαρονσον ανέφερε ότι αυτές οι σημαντικές ανακαλύψεις είχαν τεράστιο αντίκτυπο για τους επιστήμονες στους κλάδους των μαθηματικών και της πληροφορικής, ορισμένοι από τους οποίους έχουν αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα τους στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι τα προβλήματα αυτά δεν θα λύνονταν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

«Δεν έχουμε ξαναζήσει μια περίοδο σαν αυτή», είπε. «Προσπαθώ να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα όσων συμβαίνουν».

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτές οι σημαντικές ανακαλύψεις πρέπει να εξεταστούν και να κατανοηθούν από μαθηματικούς και επιστήμονες της πληροφορικής.

Όσοι υστερούν θα μπορούσαν να βρεθούν σε δύσκολη θέση

Από την πλευρά του, ο Άλαν Γουντγούρντ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Surrey, εμφανίστηκε πιο ήρεμος όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας κατάρρευσης των συστημάτων κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που έχει αλλάξει είναι η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη επιλύει προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες.

«Αυτό που ουσιαστικά λέει ο Άαρονσον είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάτι που θα εμφανιστεί ξαφνικά, επειδή υπάρχει σίγουρα μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Γούντγουορντ δήλωσε ότι είναι απίθανο οποιαδήποτε ανακάλυψη να «καταστήσει την κρυπτογράφηση, όπως έχει, άχρηστη μέχρι το τέλος της εβδομάδας». Ακόμη και αν υπάρχει μια τέτοια ανακάλυψη, υπάρχουν εμπόδια για την ευρεία εφαρμογή της.

Για τις μεγάλες τράπεζες και τις κυβερνήσεις που βασίζονται στην κρυπτογράφηση, ο Γουντγούρντ, προειδοποίησε ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα ασφαλείας τους.

«Όσοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα θα είναι ασφαλείς. Όσοι υστερούν θα μπορούσαν να βρεθούν σε δύσκολη θέση».

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