Τα μελομακάρονα αποτελούν το πιο γευστικό, ίσως, μέρος της απόλαυσης των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, ένα μικρό σπιτικό μελομακάρονο και ένα μεγάλο, καλά σιροπιασμένο, μπορεί να περιέχουν πολύ διαφορετικές ποσότητες ζάχαρης και θερμίδων.

Πόσες θερμίδες έχει ένα μελομακάρονο;

Δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση. Μια τυπικά παραδοσιακή συνταγή καταλήγει σε περίπου 365 θερμίδες ανά 100 γρ. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 128 θερμίδες για ένα μελομακάρονο βάρους 35 γρ., ή 219 θερμίδες για ένα βάρους 60 γρ., χωρίς να συνυπολογίζονται άλλες διαφορές μεταξύ των συνταγών ή επικαλύψεις.

Διότι μια μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού, το σιρόπι που έχει απορροφηθεί, τα καρύδια ή μια επικάλυψη σοκολάτας μπορούν να αλλάξουν περαιτέρω αυτά τα νούμερα. Αυτό που έχει σημασία είναι το βάρος και η συνταγή, όχι απλώς το «ένα μελομακάρονο».

Τι θρεπτικά συστατικά περιέχουν τα μελομακάρονα;

Τα παραδοσιακά μελομακάρονα περιέχουν αλεύρι ή σιμιγδάλι, λάδι, πορτοκάλι, μπαχαρικά, σιρόπι από μέλι και ζάχαρη, καθώς και καρύδια. Ακολουθεί η κατά προσέγγιση σύσταση μιας τυπικής παραδοσιακής συνταγής:

Θρεπτικό συστατικό Ανά 100 γρ. Μικρό μελομακάρονο (35 γρ.) Μεγάλο μελομακάρονο (60 γρ.) Θερμίδες 365 kcal 128 kcal 219 kcal Υδατάνθρακες 46 γρ. 16,1 γρ. 27,6 γρ. Συνολικά λιπαρά 19,1 γρ. 6,7 γρ. 11,5 γρ. Κορεσμένα λιπαρά 2,5 γρ. 0,9 γρ. 1,5 γρ. Μονοακόρεστα λιπαρά 11,5 γρ. 4 γρ. 6,9 γρ. Πολυακόρεστα λιπαρά 4 γρ. 1,4 γρ. 2,4 γρ. Πρωτεΐνες 3,6 γρ. 1,3 γρ. 2,2 γρ. Φυτικές ίνες 1,4 γρ. 0,5 γρ. 0,8 γρ.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις, που αφορούν συγκεκριμένη συνταγή και όχι εγγυημένες τιμές για κάθε προϊόν άλλης συνταγής. Για παράδειγμα, μια συσκευασμένη εκδοχή σε ράφι καταστήματος αναγράφει 35 γρ. σακχάρων ανά 100 γρ., δηλαδή περίπου 12 γρ. σε ένα κομμάτι των 35 γρ. του συγκεκριμένου προϊόντος.

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για τις ποσότητες των μικροθρεπτικών συστατικών για κάθε συνταγή.

Έχουν διατροφικά οφέλη τα μελομακάρονα;

Ναι, ανάλογα με τα υλικά. Το ελαιόλαδο και τα καρύδια παρέχουν κυρίως ακόρεστα λιπαρά, ενώ τα καρύδια προσφέρουν επίσης φυτικές ίνες και μέταλλα. Το πορτοκάλι και τα μπαχαρικά προσδίδουν άρωμα, αλλά δεν έχουν αποδεδειγμένα ιατρικά οφέλη.

Ωστόσο, τα διατροφικά οφέλη που έχουν τεκμηριωθεί για το ελαιόλαδο ή τα καρύδια μεμονωμένα, δεν αποτελούν απόδειξη ότι τα μελομακάρονα προλαμβάνουν ασθένειες. Παραμένουν ένα γλυκό πλούσιο σε ενέργεια. Και παρά τη φήμη του ως «υγιεινό» προϊόν, το μέλι —σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας— θεωρείται «ελεύθερη ζάχαρη», ακριβώς όπως και η ζάχαρη που προστίθεται στο σιρόπι.

Με πόσα μελομακάρονα θεωρείται ότι το «παρακάνετε» αν τα φάτε;

Δεν υπάρχει ιατρικά καθορισμένο ημερήσιο όριο που να εκφράζεται σε αριθμό μελομακάρονων. Για πολλούς, η περιστασιακή κατανάλωση 1-2 μικρών κομματιών μπορεί να ενταχθεί σε μια κατά τα άλλα ισορροπημένη διατροφή. Αντίθετα, 1-2 πολύ μεγάλα μελομακάρονα αποτελούν σαφώς μεγαλύτερη μερίδα.

Δώστε σημασία στο μέγεθος και τη συχνότητα, αντί να αγχώνεστε μετρώντας τα ένα-ένα. Ένα παραπάνω μελομακάρονο, περιστασιακά, δεν αναιρεί μια κατά τ’ άλλα υγιεινή διατροφή. Ωστόσο, η κατανάλωση αρκετών μεγάλων κομματιών καθημερινά προσθέτει σημαντική ποσότητα ζάχαρης και θερμίδων.

Πόσο καιρό διατηρούνται φρέσκα τα μελομακάρονα;

Τα απλά, σπιτικά μελομακάρονα αφού κρυώσουν εντελώς διατηρούνται συνήθως σε καλή κατάσταση για περίπου 1-2 εβδομάδες, εφόσον φυλάσσονται σε καθαρό, αεροστεγές δοχείο, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Ορισμένες συνταγές αντέχουν περισσότερο, ενώ εκδοχές που είναι πολύ υγρές ή έχουν απορροφήσει μεγάλη ποσότητα σιροπιού ενδέχεται να αλλοιωθούν γρηγορότερα. Πρόκειται για μια πρακτική εκτίμηση διατηρησιμότητας και όχι για ένα αυστηρά καθορισμένο χρονικό όριο ασφαλείας.

Για τα έτοιμα μελομακάρονα του εμπορίου, ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης και την ημερομηνία λήξης που αναγράφονται στη συσκευασία. Αν περιέχουν ευαλλοίωτα υλικά, όπως κρέμα, γέμιση ή επικάλυψη, φυλάξτε τα στο ψυγείο, ανάλογα με τη σύστασή τους. Πετάξτε όσα παρουσιάζουν μούχλα, ασυνήθιστη οσμή ή άλλα σημάδια αλλοίωσης. Μην υποθέτετε ότι, επειδή ένα μελομακάρονο φαίνεται φυσιολογικό, είναι και ασφαλές για κατανάλωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να απολαύσουν μελομακάρονα;

Συχνά ναι, αρκεί να δίνουν προσοχή στο μέγεθος του κομματιού, στη συνολική ποσότητα υδατανθράκων και στο προσωπικό τους πλάνο διαχείρισης του διαβήτη. Το μέλι δεν καθιστά ένα σιροπιαστό γλυκό «ελεύθερο υδατανθράκων».

Είναι τα μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας πάντα πιο θερμιδογόνα;

Οι επικαλύψεις συνήθως προσθέτουν συστατικά που μπορεί να αυξήσουν τις θερμίδες και τη ζάχαρη, αλλά η πραγματική διαφορά εξαρτάται από το είδος της σοκολάτας, το πάχος της επικάλυψης και το βάρος του μελομακάρονου. Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος ή τη συνταγή, αντί να βασίζεστε μόνο στην εμφάνιση.

Συμπέρασμα

Τα μελομακάρονα έχουν τη θέση τους τα Χριστούγεννα, επειδή είναι νόστιμα και συνδέονται με την παράδοση, όχι επειδή πρέπει απαραίτητα να θεωρούνται «υγιεινή» επιλογή. Απολαύστε αυτά που σας αρέσουν, αλλά δώστε σημασία στο μέγεθος της μερίδας και μην ανησυχείτε υπερβολικά για έναν συγκεκριμένο αριθμό θερμίδων.

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