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Επιπλέον ενίσχυση για τις ζωοτροφές αναμένεται να δοθεί στους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης, στην περίπτωση που παραταθούν οι περιορισμοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού που έχει πλήξει το νησί από τον περασμένο Μάρτιο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, δήλωσε ότι για να χαλαρώσουν τα μέτρα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς νέα εστία, ενώ μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 215 εστίες αφθώδους πυρετού από τις 16 Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους για το γάλα και τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εκδώσει συνολική αποζημίωση ύψους 7,4 εκατ. ευρώ η οποία θα δοθεί κατά 1,40 ευρώ για ένα κιλό πρόβειο γάλα και 0,88 για το γίδινο. Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 7 έως και τις 18 Δεκεμβρίου στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Σχετικά με τις ζωοτροφές, οι αιτήσεις ενίσχυσης ξεκίνησαν στις 19 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 3 Δεκεμβρίου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,67 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση είναι 14 ευρώ ανά επιλέξιμη προβατίνα ή αίγα, ενώ για τα βοοειδή ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά ζώο κάτω των έξι μηνών και σε 120 ευρώ από την ηλικία των έξι μηνών και πάνω, εξήγησε ο υφυπουργός.

Παράλληλα εξήγησε για το σχέδιο αξιοποίησης του κρέατος από ζώα που παραμένουν στις εκτροφές του νησιού για την παρασκευή γευμάτων που θα μπορούν να διατεθούν σε δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Αποζημιώσεις στους αλιείς

Για την αλιεία, αναφέρεται στο πρόγραμμα των 10,5 εκατ. ευρώ για το αυξημένο κόστος καυσίμων και στις 9.374 αιτήσεις που υπέβαλαν παράκτιοι αλιείς για αποζημίωση λόγω ζημιών από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Εξηγεί ακόμη τι προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος προς τις λιμενικές αρχές για την κολύμβηση των επισκεπτών και την προσφορά γεύματος στα ταξίδια αλιευτικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών, ύψους 16 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν 339 αιτήσεις έως τις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις αιτήσεις, το συνολικό ύψος της αιτούμενης δαπάνης προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ με τη δημόσια χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 19,93 εκατ. ευρώ.

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