Κατάθεση μήνυσης απο τον Υφυπουργό Εσωτερικών Ευάγγελο Λιάκο για συκοφαντική δυσφήμηση και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, ενώ παράλληλα θα προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν επαγγελματικές...

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Με δήλωσή του ο Βαγγέλης Λιάκος υπέβαλε την παραίτησή του, μια απόφαση η οποία έγινε δεκτή από το Μέγαρο Μαξίμου. Η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.

Ο τέως υφυπουργός Εσωτερικών είχε κατηγορηθεί για απευθείας αναθέσεις και συγκεκριμένα για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των δύο αδελφών του και για συμβάσεις που φέρονται να είχαν αναλάβει επιχειρήσεις τους από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την υπόθεση αυτή προσέφυγε τις προηγούμενες ημέρες στη Δικαιοσύνη υποβάλλοντας μηνύσεις, ωστόσο, το κλίμα για το πρόσωπό του είχε βαρύνει με αποτέλεσμα να φτάσει στη σημερινή εξέλιξη.

Η ανάρτηση Λιάκου

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική. Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

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