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Σοβαρή καταγγελία κακοποίησης νεαρής κοπέλας στην Αιτωλοακαρνανία ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Μία 18χρονη κοπέλα με αναπηρία από το Μεσολόγγι κατήγγειλε ότι έχει υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Η κοπέλα αποκάλυψε τα όσα βίωνε σε κοινωνική λειτουργό μονάδας στην οποία φοιτά και έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό, ωστόσο αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Μεσολογγίου, ο οποίος παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για την 18χρονη, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο φέρεται να υπέστη την κακοποίηση.

Η έρευνα των Αρχών της περιοχής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κατόπιν εντολής της εισαγγελίας για προκαταρκτική

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