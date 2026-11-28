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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου δίπλα σε ένα σχολείο στην επαρχία Κουνάρ στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Φαρίντ Ντεχκάν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κουνάρ, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) στην περιοχή Άνταρ Σερ της επαρχίας.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν έξι νεκροί και τουλάχιστον 97 τραυματίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Μάουλα Νταντ, διευθυντής του Επαρχιακού Νοσοκομείου του Κουνάρ, δήλωσε ότι τα στοιχεία αυτά είναι προκαταρκτικά και ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Oι έρευνες των τοπικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες επίσημες ενημερώσεις για τον ακριβή απολογισμό των θυμάτων.