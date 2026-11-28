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Δεν τα κατάφερε τελικά ο 56χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό το πρωί του Σαββάτου στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούσαν ΚΑΡΠΑ για περίπου μία ώρα, ο οδηγός του οχήματος κατέληξε.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 08:30 το πρωί του Σαββάτου, στην επαρχιακή οδό Σταυρου – Ολυμπιαδας έξω από το χωριό Μηλιές του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή.

Στο σημείο έφτασε Πυροσβεστική η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του 56χρονου από το αυτοκίνητο, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα. Ο θάνατός του όμως είχε ήδη επέλθει και διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου διακομίσθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ εξετράπη της πορείας του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο φορτηγό.

Προανάκριση διενεργεί το οικείο αστυνομικό τμήμα.

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